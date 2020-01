Paco López: Nos preocupa estado del campo del Jaén, pero no será una excusa

Valencia, 10 ene (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este viernes que les preocupa el mal estado del terreno del juego del estadio Nuevo La Victoria de Jaén, donde disputan este domingo la segunda ronda de la Copa del Rey, pero puntualizó que no será “ninguna excusa” y que deben mostrar su superioridad.

“Nos preocupa porque no estamos acostumbrados a jugar en un campo así. Hemos visto imágenes de cómo están jugando y no está en las mejores condiciones, pero nos tenemos que adaptar sí o sí. Tenemos que mentalizarnos y no va a ser ninguna excusa y si hay que cambiar ciertos aspectos del juego los cambiaremos”, dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

El entrenador del Levante advirtió de que a pesar de que su rival es de Tercera división no se pueden relajar y recordó que eliminaron al Alavés en la primera ronda de Copa. “Es un equipo con muchos argumentos. No es casualidad que eliminase al Alavés. Siempre digo que el fútbol español tiene un nivel muy alto sea la categoría que sea, aunque las categorías están para algo”, remarcó.

Paco López dijo que afrontan este duelo “con toda la ilusión del mundo y como si fuera de LaLiga”. "no nos importa que el equipo sea de inferior categoría y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos” para pasar a la siguiente ronda de Copa.

“No nos podemos relajar y todos somos conscientes de que hay que emplearse al cien por ciento”, indicó.

El entrenador del Levante, que avanzó que es posible que convoque a algún jugador del filial porque futbolistas como Coke Andújar y Rubén Rochina sufren distintas molestias, confirmó que tanto Gonzalo Melero como Óscar Duarte tienen posibilidades de viajar a Jaén al estar recuperados de sus respectivas lesiones.

Además, Paco López insistió una semana más en que no tienen previsto realizar ningún movimiento en este mercado de fichajes de invierno.

“No se me pasa por la cabeza porque la sensación que yo tengo es que la gente no tiene intención de salir, por lo menos es lo que a mí me han transmitido”, concluyó.