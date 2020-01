La ilusión del padre de Raúl y Rubén de Tomás

Madrid, 9 ene (EFE).- Raúl de Tomás Brasero, padre de Raúl y Rubén de Tomás, se encuentra con "una ilusión tremenda" ante la posibilidad de que sus hijos Raúl y Rubén puedan enfrentarse por primera vez profesionalmente durante el partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey entre el San Sebastián de los Reyes y el Espanyol.

"Es una ilusión tremenda porque puedes ver a tus hijos enfrentándose a nivel profesional cuando siempre los he visto en el parque", afirmó a Efe Raúl, que es director y profesor de formación vial de una autoescuela en Madrid y que llegó a jugar en varios clubes de Segunda B, entre ellos el propio San Sebastián de los Reyes.

Admitió que en estas pasadas Navidades, en las que estuvieron todos juntos, surgió la posibilidad cuando salió el sorteo porque ya había "un principio de negociaciones con el Espanyol" para la marcga de Raúl de Tomás y la llegada al club barcelonés, pero que se veía "como algo muy lejano y muy difícil de que pasara".

Tras indicar que ambos hermanos "tienen una relación muy buena, la verdad es que se quieren un montón" y que durante estos años han vivido siempre juntos salvo éste, el consejo que siempre le ha dado a sus hijos es que "se dediquen a fondo a su profesión, que sean muy profesionales y que siempre piensen que tienen que seguir aprendiendo, que no se crean nunca que ya han llegado a su techo, esa es la mejor manera de que alcancen grandes metas".

El padre de 'los RDT', quien no tiene un guión de partido preferido en cuanto a sus hijos, sino que lo que quiere es que ambos puedan disponer de minutos y cumplir ese sueño de enfrentarse "en un campo de fútbol a nivel profesional", reconoció que no le sorprende el dinero que ha podido mover su hijo Raúl en este último año con su pase al Benfica y ahora al Espanyol, en el que se convierte en su fichaje más caro.

"Sabiendo como juega no me sorprende tanto. Siempre he visto tenía capacidad para llegar muy lejos, lo que pasa es que son cifras que marean. No cabe duda que es sorprendente, pero el mundo del fútbol ya sabes como es, es como está el mercado en su momento, lo que hoy parece mucho mañana es poco", indicó a Efe.

Señaló, así mismo, que cree que está en condiciones de jugar desde el primer momento con el equipo de Abelardo Fernández porque "ha estado entrenando muy duro" ya que "no ha bajado la guardia" pese a no disponer de todos los minutos que esperaba en el Benfica. "No se si notará a lo mejor tiene falta de ritmo, pero se va a acoplar fácil, estoy convencido", apostilló.

Consideró que el hecho que se pueda pensar que llega como salvador para el Espanyol no le afectará, ya que, explicó a Efe, "ha asumido siempre la presión muy bien, desde pequeño ha tenido que pasar siempre muchas cribas en el Real Madrid. Allí cada pretemporada era un esfuerzo constante para poder continuar allí. Lo afronta con ilusión y está convencido de que el Espanyol va a salir adelante y evidentemente todos tienen que aportar su granito".

"Como padre" le hubiera gustado que en el Benfica hubiera tenido más oportunidades, "pero el fútbol es así, y así lo estimó el entrenador, son decisiones suyas, no voy a entrar a valorar. Simplemente destacar que el Benfica es un gran club y del Madrid qué voy a decir, que es el club más grande del mundo", dijo el padre de RDT, quien ve fuerte a su hijo porque "cuando se pasa mal siempre creces. Por eso Raúl ha madurado mucho. Siempre sacas cosas positivas de lo malo que le pasa, de lo bueno también por supuesto, pero de todo se aprende".

Además comentó que la salida del Real Madrid el pasado verano no le sorprendió y que siempre que dejó el club "veía que no iba a tener esos minutos que él valora. A él le gusta jugar al fútbol. Esta carrera es muy corta y tienes que jugar. Estar en la grada de poco te sirve".

En cuanto a Rubén, explicó que jugar en Segunda B es bueno y que lo que quiere es que "siga creciendo" porque "es muy joven". "Está aprendiendo. De los minutos que está teniendo estoy muy contento. Tiene un entrenador, Josico, que era un gran profesional. Aprender. es lo que espero este año, que crezca".

En su opinión es importante para su futuro que el San Sebastián de los Reyes consiga la permanencia porque le vendría muy bien para el próximo año para seguir teniendo minutos.

Raúl padre, así mismo, agregó que ambos son "bastante distintos" como jugadores, y que "quizá lo que tienen más en común es el amor al fútbol, es su pasión desde pequeños". A ambos ha "intentado enseñarles todo lo que he podido a nivel futbolístico y transmitirles que tienen que trabajar muy duro en esta vida, en el fútbol y en lo que sea".

Admitió tener "envidia sana" de los dos porque él quisiera estar "ahora jugando" al nivel de ambos y tras rememorar una eliminatoria copera con el Torrevieja contra el Tenerife de Jorge Valdano como su momento más destacado, aseguró que el actual formato del torneo del k.o. le parece el "más bonito" porque "da la oportunidad a los más humildes de poder enfrentarse a grandes figuras del fútbol y no se te olvida jamás".

Para esta eliminatoria tan especial del domingo, en el ámbito deportivo, opina que el cuadro catalán es obviamente el favorito, pero no descarta al bloque madrileño: "El fútbol tiene sorpresas. La lógica te lleva a que el Espanyol pase la eliminatoria,. pero, bueno, en fútbol todo puede ocurrir".