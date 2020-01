Sergio González advierte de que el Marbella "no es una perita en dulce"

Valladolid, 9 ene (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha advertido este jueves de que el rival de su equipo en la segunda eliminatoria de Copa del Rey (a partido único), el Marbella FC, "no va a ser una perita en dulce", ya que es uno de los mejores equipos de Segunda división B.

Por este motivo, ha planteado esta cita como "un partido importante" en el que el jugador del filial, Roberto Corral, volverá a contar con minutos de juego como ha asegurado el técnico, aunque a priori "no habrá más jugadores" de la cantera, ya que el primer equipo cuenta con "suficientes rotaciones".

El objetivo es "hacer un encuentro serio que nos permita seguir en progresión, que es lo que estamos buscando", ha precisado Sergio González, quien no quiere pensar en la posibilidad de no pasar a la siguiente ronda, pero es consciente de que enfrente van a tener "un rival con muchos recursos".

En este sentido, ha confesado que lo que más le preocupa del Marbella es "su ilusión por seguir en la competición para buscar otro rival de Primera como el Madrid o el Barcelona y, si bien es cierto que hay diferencia de categorías, sus jugadores tienen calidad y querrán reivindicarse".

"Querrán dar un golpe de efecto y va a ser difícil contrarrestar esas ganas en un equipo que es como un Atlético de Madrid en su forma de jugar, con un 4.4.2, con buenas coberturas, buen repliegue y bandas profundas, sobre todo la izquierda", ha analizado el entrenador del Real Valladolid.

Pero la plantilla blanquivioleta también llega a este choque motivada porque "cada partido es importante, y la Copa del Rey es una competición que da muchas alegrías y que a todo el mundo le gusta jugar", ha precisado.

Para esta cita, no contará con Luismi, cuya salida hacia el Oviedo parece prácticamente confirmada y, por tanto, "se prioriza su futuro deportivo", pero no ha querido dar más pistas sobre qué once inicial tiene pensado sacar en el estadio del cuadro andaluz este sábado.

Sergio González también ha sido preguntado sobre la continuidad de Miguel Ángel Gómez al frente de la dirección deportiva del club, a lo que ha respondido que le genera "mucha ilusión" y que obedece a un trabajo "que está ahí" y que le ha "dado la razón" en muchas de sus apuestas.

Asimismo, ha señalado que, tras la primera vuelta, hace un balance positivo en lo que respecta a los puntos conseguidos -21-, ya que el equipo ha demostrado que "está en el buen camino para conseguir la salvación" y, aunque lógicamente "hay matices", siempre hay que buscar "el punto de vista positivo".

"A pesar del último tramo, en el que no hemos estado tan acertados en puntos, lo conseguido debe hacernos ser positivos, porque esto es una carrera de fondo y, por tanto, hay que seguir trabajando para que la segunda vuelta sea igual que la primera y podamos asegurar la permanencia lo antes posible", ha apuntado.

Por último, ha reconocido el interés en fichar un lateral izquierdo en el mercado de invierno "que sepa lo que es la liga española y la Primera división y que sea capaz de adaptarse lo más rápidamente posible al equipo" pero, además, "que suponga un contraste con respecto a Nacho".