Gameiro: "No debemos volver a repetir esta imagen"

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- Kevin Gameiro y Gabriel Paulista, jugadores del Valencia, fueron críticos con la imagen mostrada en la semifinal de la Supercopa de España perdida ante el Real Madrid (1-3), en un partido que aseguraron debe servir para aprender de errores y "no volver a repetir" la imagen.

"Debemos pensar en el futuro y olvidar este partido. No hemos visto el Valencia que se debe ver en este tipo de partidos. Nos debe servir para aprender para no volver a repetir esta imagen en la segunda parte de la temporada", dijo Gameiro en zona mixta.

"El equipo ha fallado esta noche, hemos perdido y desde ahora pensamos en otra cosa. Tenemos diez días para preparar el partido de Liga, olvidar este partido y luchar hasta el final. Nada nos salió bien y hemos fallado. No era falta de tensión, simplemente no jugamos a nuestro nivel y se notó en la presión y en todo. Debemos aprender de lo que ha pasado", añadió.

Gameiro entiende que la afición del Valencia pueda estar enfadada porque no mostraron su verdadero potencial. "No hemos jugado bien, no es el Valencia que queremos ver".

En la misma línea se expresó Gabriel Paulista. "Estamos jodidos por hacer un mal partido. Estamos muy bien toda la temporada, creciendo cada partido y hoy ha sido un Valencia diferente. No salimos fuertes a apretar al rival y si es tan bueno como el Real Madrid encajas goles y te cuesta jugar. Es un día para olvidar".

"No estuvimos a nuestro nivel, dejamos jugar al rival, tuvieron mucha posesión de balón y nosotros nada, a recuperarlo. Nos faltó personalidad también. Ha sido un mal día. Tenemos muchas cosas para olvidar y días para aprender de los errores que cometimos. Tenemos que recuperar, pensar, entrenar bien y volver a tope el próximo partido", resaltó.

Para Gabriel el encuentro podría haber sido diferente con la presencia de afición del Valencia. "Nuestros aficionados nos empujan mucho y nos ayudan bastante, puede que hubiese sido diferente con su ayuda porque nos da mucho más ánimo de jugar. Hoy ha sido un partido muy raro que tenemos que olvidar ya".