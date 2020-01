Zidane hablará con los médicos sobre la incorporación de Bale

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane hablará en las próximas horas con los médicos del club para valorar la posible incorporación en Arabia Saudí del galés Gareth Bale, que se quedó en Madrid lesionado.

Bale sufre una infección en el tracto respiratorio superior tras el encuentro del pasado sábado contra el Getafe. Zidane se mostró aparentemente escéptico por su incorporación a la expedición en Yeda aunque consultará con el cuerpo médico.

"No sé si Gareth puede venir. No esta en condiciones ahora porque no ha entrenado. Hablaré con los doctores y veremos. Pero lo importante es los que están aquí. Hablaremos con los servicios médicos y veremos", señaló el entrenador francés.