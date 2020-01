Simeone: "Además de talento se necesita compromiso"

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- El entrenador del Atlético Madrid Diego Pablo Simeone reconoció que la semifinal de la Supercopa contra el Barcelona llega "en un buen momento" y subrayó que los jugadores de su equipo, además de talento necesitan compromiso.

Preguntado por Joao Félix, el técnico argentino insistió en que el conjunto rojiblanco tiene una gran exigencia desde hace tiempo y que la competición se vive con intensidad.

"Cada futbolista tiene una personalidad distinta y hay que hablarle de una forma distinta. El Atlético vive la competición con una intensidad. De una manera competitiva elevadísima y aunque tengan talento hay que tener compromiso y cuando lo tenga las cosas salen solas. Le pasó a Savic, a Saúl y a otros. Es una forma de vivir el fútbol que tenemos desde hace bastante tiempo", dijo tras el entrenamiento en Yeda el preparador argentino.

Para Simeone el duelo de la Supercopa es una oportunidad más de crecer. "Será un partido diferente al de Liga porque hay una eliminación directa y hay un solo resultado que es ganar. Los dos equipos con sus herramientas buscarán ese objetivo. La Liga te permite un empate o situaciones que esta competición no te da. Por tanto una sola idea en el partido".

"Siempre es una oportunidad competir por cosas importantes y nosotros valoramos todo cualquier torneo y este lo tomamos como una oportunidad para seguir creciendo e ilusionar a nuestra gente", dijo el argentino sobre la relevancia de la competición, que estrena formato.

"Es diferente y nos tenemos que adaptar. Tenemos que buscar resolverlo. Es una semifinal que antes no había y un partido más que antes no había. Hay que viajar y antes no. Y nos tenemos que adaptar y afrontarlo", dijo Simeone, que recordó las virtudes del Barcelona, el próximo rival.

"El rival sabemos las virtudes. Propone un fútbol ofensivo con individualidades que desequilibran el trabajo colectivo del rival. Llegamos en buen momento y no tengo duda que el partido de mañana nos viene muy bien. Jugar contra los mejores del mundo te hace mejor porque tienes que estar atento y concentrado desde el primer momento", recordó Simeone, que restó relevancia a las bajas con las que acuden los equipos.

"Siempre en el mundo cuando juega Real Madrid, Barcelona o Atlético o Valencia no preguntan quién jugó sino como quedó el partido. En estos tres partidos habrá un ganador juegue quien juegue", añadió el rojiblanco, que lleva tiempo sin contar con Diego Costa.

"La baja de Costa la tenemos hace mucho partidos es muy importante, así y todo el equipo ha trabajado muy bien con su ausencia. En cuanto al partido es un partido de eliminatoria donde pasa uno y solo cuenta ganar", añadió.