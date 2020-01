Correa: "Sufro mucho en la banda derecha"

Majadahonda (Madrid), 8 ene (EFE).- 18 de octubre de 2015. Estadio Anoeta en San Sebastián. Enfrente, la Real Sociedad. Diego Simeone alinea a Ángel Correa en la banda derecha. "Fue hace bastante ya, pero se me hacía raro", rememora el atacante, al que le costó "mucho" el paso de su puesto natural de segundo delantero a esa posición, en la que, cuatro años después, está reafirmado.

"Se sufre mucho. Yo por lo menos, en lo personal, lo sufro mucho, porque hay que correr demasiado y hay que estar muy preparado para hacer eso", explica en una entrevista a EFE, "acostumbrado", adaptado y relevante ya en un puesto del que partirá en el once de este jueves en la Supercopa de España contra el Barcelona...

Y contra Lionel Messi. ¿Cómo se para a un futbolista así? "Esa es la pregunta que se hacen todos desde que debutó. No hay respuesta", sonríe Correa, que describe a su compatriota como un jugador "completo, que tiene todo". "Además de ser un excelente futbolista, el mejor del mundo, es una excelente persona. Es súper humilde".

A horas del estreno en el torneo, el '10' del Atlético, el número que "usaba siempre de chico", es uno de los futbolistas del momento. Ha sido un elemento esencial en cuatro de los últimos cinco goles de su equipo, dos como goleador y dos como asistente, coincidentes con la reacción del conjunto rojiblanco: ha pasado de los cinco triunfos del tramo anterior de 18 encuentros al cuatro de cuatro ahora.

Pregunta: ¿Es su mejor momento en el Atlético?

Respuesta: "No lo pienso así. Pienso siempre en seguir trabajando y mejorando, que eso es lo que me acerca siempre a seguir jugando. Estoy contento con este rendimiento que estoy teniendo últimamente y espero seguir así".

P: ¿En que le insiste Simeone en su juego?

R: "Siempre que sea vertical, tratar de crearle peligro al rival y también que trabaje en equipo y que ayude en la fase defensiva".

P: ¿Qué pensó la primera vez que Simeone le situó en la banda derecha?

R: "Fue hace bastante ya, pero se me hacía raro, porque siempre jugué de segundo delantero, pero ahora ya me acostumbré también a jugar en esa posición y ya como que me siento más cómodo. Antes como que se me hacía muy extraño jugar ahí".

P: ¿Cuesta mucho ese cambio de delantero a la banda derecha?

R: "Claro que cuesta mucho y se sufre mucho. Yo por lo menos, en lo personal, lo sufro mucho porque hay que correr demasiado y hay que estar muy preparado para hacer eso".

P: ¿Qué importancia ha tenido Simeone en su crecimiento en el Atlético de Madrid?

R: "Muchísimo. Siempre lo he dicho, él y su cuerpo técnico me han ayudado y me están ayudando a crecer muchísimo".

P: Este verano se habló mucho de su posible salida al Milan ¿Qué ocurrió?

R: "Ya eso quedó en el pasado. No pienso en eso. Pienso simplemente en seguir trabajando, en seguir haciendo las cosas bien para el equipo y que tengamos un gran año todos juntos".

P: El equipo ha reaccionado con cuatro victorias consecutivas...

R: "Está claro que todavía tenemos que corregir muchas cosas, eso se ve, pero el equipo sigue ganando, que es lo más importante, y queremos estar peleando ahí arriba contra los más grandes".

P: ¿Qué explicación le da a aquel tramo de sólo cinco victorias en 18 partidos?

R: "El equipo lo intentaba, hacíamos lo que nos pedía el entrenador, como lo hacemos siempre, pero veía que creábamos ocasiones y no las podíamos convertir. Creo que estábamos un poco apresurados en ese tema. Queríamos hacer el segundo gol antes que el primero y acabábamos fallando en eso. Creo que eso lo hemos mejorado, nos hemos tranquilizado y por eso se ve la mejora del equipo".

P: Y el Barcelona y el Real Madrid a cinco puntos en la Liga...

R: "Si decías hace un mes esto, parecía imposible. Y ahora arrancando el año estamos ahí, a cinco puntos del líder, con un partido muy importante que se nos viene en la 'Champions' y esperemos seguir así por este camino".

P: ¿Cómo afronta el equipo y usted la Supercopa de España?

R: "Siempre estos partidos contra esos rivales es una motivación extra que tiene cada uno y el equipo también. Son partidos muy especiales que tienes que estar concentrado desde el principio hasta el final y hacer un gran esfuerzo".

P: ¿Cómo se desactiva al Barcelona?

R: "Hay que estar concentrados los 90 minutos y esperar el momento oportuno para poder lastimarlo. Creo que en eso nos tenemos que concentrar nosotros, en hacerles daño y no fallar cuando tengamos la oportunidad, porque ellos no la fallan".

P: ¿Y cómo se para a Messi?

R: "Esa es la pregunta que se hacen todos creo que desde que debutó. Y no hay respuesta. Hay que hacer un buen esfuerzo en todo el equipo los 90 minutos para poder quedarse con la victoria. Es un jugador completo que tiene todo y que va a ser otra vez muy lindo enfrentarse a él. Esperemos que esta vez quede la victoria para nosotros".

P: Usted convive con él en la selección argentina ¿Cómo es Messi?

R: "Es muy tranquilo, como se le ve. Además de ser un excelente futbolista, que es el mejor del mundo, es una excelente persona, súper humilde, que se nota que ama a su familia y a sus amigos".

P: ¿En la selección le dio a usted algún consejo cuando empezó en ella?

R: "No consejo, siempre le habla a los más jóvenes, a todos. Él es el capitán, le habla a todo el equipo, lo lleva muy bien al grupo y le hace muy bien a la selección".

P: También tendrá enfrente a Griezmann, su excompañero en el Atlético ¿Cómo le ve en el Barcelona?

R: "Es un amigo también. Jugamos muchísimos partidos juntos, tuvimos muy lindos momentos aquí y ahora lo tenemos de rival. Es algo extraño, pero ahora es rival y le queremos ganar".

P: El Atlético tiene a Jan Oblak ¿Cómo vivió la parada del pasado sábado al Levante en la última jugada?

R: "La vi de frente ahí en el partido. Ya la veía dentro yo, la verdad. Es increíble. Estamos felices de tenerlo en nuestro equipo, porque creemos que es el mejor del mundo. Lo viene demostrando desde hace tiempo y esperemos que siga así con esa motivación de seguir ayudando al equipo, porque muchas veces nos salva él".

P: ¿Qué significa el Atlético para usted?

R: "Prácticamente, yo volví a nacer aquí en el Atlético con lo de la operación que tuve en el corazón (el 18 de junio de 2014). Y siempre lo digo, que le debo todo. Mi familia y yo le debemos todo, así que vamos a estar eternamente agradecidos al club, que es una grandísima familia".

