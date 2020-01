Oblak: "Ha sido una parada de reflejos"

Madrid, 4 ene (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, habló este sábado sobre la parada salvadora que dio puntos a su equipo ante el Levante y declaró que fue un acto de "reflejos".

El guardameta esloveno intervino en el minuto 93 para salvar el tanto del empate del Levante, que estuvo a punto de firmar el 2-2 con una ocasión de Bardhi que desbarató el portero del conjunto rojiblanco.

"Todos queremos resolver el partido antes, pero si no sale, no sale. Hemos hecho un partido bueno, no hemos marcado el tercero. La parada ha sido de reflejos. Por suerte la he parado y ojalá sea siempre así", dijo Oblak, en declaraciones a Movistar Plus.

"Creo que hemos hecho un partido bastante bueno. No hemos marcado el tercero y por eso se ha complicado. Han tenido una ocasión y por suerte lo he parado yo. La victoria es lo importante", añadió.

También dijo que el Atlético de Madrid entró bien en el partido con un gol "rápido" al que contestó el Levante, que luego recibió el segundo que "dio tranquilidad" a su equipo.

"Tuvimos ocasiones para el tercero. El balón no entró, pero en general es un partido bastante bueno. Si seguimos así, las cosas seguirán bien", concluyó.