Ferreira no estará en Colombia con Paraguay ante la negativa del Morelia

Asunción, 3 ene (EFE).- El delantero Sebastián Ferreira no estará finalmente con la Sub 23 de Paraguay en el Preolímpico de Colombia al no contar con el permiso de su club, el mexicano Monarcas Morelia, por lo que será reemplazado por Sergio Bareiro, del paraguayo General Díaz.