Abelardo: "Sabemos la dificultad del derbi, pero no renuncio a nada"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 3 ene (EFE).- El entrenador del Espanyol, Abelardo Fernández afirmó este viernes después de la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que el vestuario asume "la dificultad del derbi" contra el Barcelona, pese a insistir que no renuncia "a nada" en el partido de este sábado.

El técnico asturiano insistió en que vencer al cuadro azulgrana no es una misión imposible. "El fútbol es de los pocos deportes que puedes jugar horrible y ganar. No cabe duda de que si queremos vencer hay que estar al 200 por ciento contra el Barça, y no sólo contra ellos, contra cualquier rival de LaLiga", reflexionó.

En este sentido, Abelardo aseveró que sería "impresionante" derrotar al eterno rival. "A nivel moral sería una inyección increíble. Quiero que se nos vea un equipo y que compitamos bien. Creo en los jugadores y, si no se diera un resultado positivo, tenemos que hacer que la gente se enganche", dijo.

En lo estrictamente futbolístico, Abelardo reconoció que el bloque debe mejorar "en el aspecto ofensivo y defensivo". "Hemos trabajado las dos cuestiones porque en caso contrario no conseguiremos nuestro objetivo. Aunque no es un tema que me obsesione, los jugadores deben estar tranquilos", comentó.

Cuestionado por su pasado en el Barcelona, el entrenador blanquiazul respondió con naturalidad: "Soy el primer perico y mañana me llevaré una alegría tremenda de poder ganar al Barça, que nadie tenga ninguna duda. Me he dejado la piel y la vida en todas la entidades que he estado y me llevaría una alegría inmensa de ganar".

Abelardo, por otra parte, se ha centrado en los primeros días de trabajo en reactivar anímicamente al bloque. "No nos podemos acordar del pasado, ni tener nervios o tensión. Sólo pienso en el Espanyol, no me he preocupado ni de Messi ni Suárez. Los míos son los mejores y si rinden lo mejor posible podrán en apuros al Barça", aseguró.