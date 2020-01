D'Onofrio dice que Boca tuvo un poder desmedido durante la presidencia de Macri

Buenos Aires, 2 ene (EFE).- El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, dijo este jueves que Boca Juniors tuvo "un poder despedido" en el ámbito institucional durante los cuatro años que Mauricio Macri, expresidente del Xeneize, presidió Argentina (2015-2019).

"No quiero hablar mucho del pasado, pero River sufrió estos cuatro años de Macri. ¿Por qué los sufrió? Porque hubo un poder desmedido desde el lado de Boca. El ejemplo es por qué River no está en la AFA: no es que no quiso, a River lo sacaron", dijo el directivo al diario deportivo Olé.

"O el hecho de que los partidos de eliminatorias no se jugaran más en la cancha de River y sí en la de Boca. No nos escucharon protestar por eso. Aunque, sin duda, el poder estaba muy de un solo lado", añadió.

Macri presidió Boca de 1995 a 2007 y luego regresó al club unos meses en 2008 porque la Justicia anuló las elecciones.

Para D'Onofrio, durante los últimos cuatro años "estaba clarito que en los institucional la cancha estaba inclinada", pero aseguró que River Plate no fue perjudicado por los árbitros

"En ningún momento fue un poder que influenciara en lo deportivo. Y está demostrado en que les ganamos todo. No influyó adentro del campo de juego, pero en lo institucional, sí", afirmó.

En diciembre, el opositor Jorge Amor Ameal venció en las elecciones presidenciales de Boca Juniors al oficialista Christian Gribaudo, que contó con el apoyó de Macri.

Juan Román Riquelme, ídolo máximo del Xeneize, asumió como vicepresidente segundo y está a cargo del fútbol, algo que, para D'Onofrio, "le puede hacer muy bien al fútbol".

"Creo que a Boca le puede venir muy bien. Creo que sabe mucho de fútbol y puede aportarle mucho criterio. Yo tuve la ayuda de (el director deportivo) Enzo Francescoli desde el primer día. Los presidentes creemos que sabemos de fútbol y sabemos un poco", concluyó.