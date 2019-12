Jorge Vilda: "El objetivo de ser una mejor selección española se consiguió"

Madrid, 27 dic (EFE).- Jorge Vilda, seleccionador nacional femenino, aseguró que el objetivo de "ser una mejor selección española se consiguió" tras el Mundial de Francia, durante una entrevista en la que destacó el nacimiento de su segundo hijo, un gol ante Estados Unidos y el partido ante República Checa como los mejores momentos del 2019.

En un año en el que España llegó hasta los octavos de final del Mundial de Francia, Vilda aseguró que tras caer ante las mejores jugadoras del mundo volvió con la "tranquilidad de haber hecho bien el trabajo, con la satisfacción" de haberse "empleado al cien por cien y con la alegría de ver un fútbol femenino más grande", según recoge la Federación Española de Fútbol en un video.

Sobre los tres mejores momentos del 2019, el entrenador pone en primer lugar el nacimiento de Óscar, su segundo hijo, pues se dio durante una concentración para un partido amistoso ante Estados Unidos en Alicante y al regresar con la selección "supo lo que era enfrentarse ante las mejores jugadoras del mundo".

El segundo momento es "el gol del empate ante Estados Unidos en los octavos del final del Mundial de Francia 2019" ya que, según cuenta Vilda, con el gol en contra en los primeros 15 minutos, "la Selección Española reaccionó con el robo de Lucía García y con la ejecución perfecta de Jenny Hermoso" vio "la posibilidad de avanzar a cuartos de final".

"El tercer momento, la primera parte en el partido ante República Checa" porque "en cuanto al rendimiento" vio a "la Selección Española Femenina que puede llegar a ser" y por la que está trabajando, ya que en aquel partido se fueron al descanso con un resultado de 4 a 0 a favor.

Estados Unidos ha marcado gran parte del año, pues el mejor equipo del mundo no solo estuvo presente en el nacimiento de su hijo sino que le mostró lo que su selección era capaz de hacer en lo futbolístico. Sin embargo no todo fue alegría y España cayó eliminada en el Mundial ante las estadounidenses en un partido que posteriormente al seleccionador le "costó ver".

"He visto unas cuantas veces el partido ante Estados Unidos tras el mundial y me costó verlo. Había un proceso de digerir todo lo que habíamos vivido y lo quería ver con pausa. Me quedo con que el equipo estuvo a un alto nivel y en cuanto a juego podemos mejorar y estamos ya en ello", aseguró.

Si bien el objetivo del 2019 de ser mejor selección está cumplido, el siguiente está en el Europeo de Inglaterra 2021, cita a la cual el entrenador espera llegar "preparado".

"El objetivo es seguir invictos, seguir con la portería a cero y seguir ganando los partidos porque queremos estar en Inglaterra 2021. Tenemos una ilusión tremenda de estar en el europeo y de prepararnos para ello. En el proceso de ser mejor selección estamos cada vez más cerca de la selección que queremos ser", añade.

A unos días de finalizar el 2019, Jorge Vilda tiene claro que sus deseos para el próximo años están puestos en el crecimiento del fútbol femenino.

"Me encantaría que en el 2020 el fútbol femenino siga tan arriba como ahora mismo y todos estamos trabajando fuerte para ello". Mientras tanto a nivel personal, desea "salud para poder seguir luchando y desarrollando todos los proyectos que son muy bonitos y ambiciosos", concluyó.