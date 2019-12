Wu Lei, mucho más que un reclamo mediático para el mercado chino

Barcelona, 20 dic (EFE).- El centrocampista chino del Espanyol Wu Lei fue el autor de los dos goles del equipo blanquiazul contra el Lleida en la Copa del Rey, un partido que, pese a ser sobre el papel un reto asequible para un Primera división, demuestra que la aportación del futbolista chino va más allá de lo mediático.

El Balón de Oro de su país fichó por la entidad catalana hace 11 meses. Desde entonces, su participación ha sido constante y regular. En la presente campaña, Wu Lei ha jugado un total de 26 partidos entre todas las competiciones y ha sido titular en 16 de ellos. Además, ha visto puerta en cuatro ocasiones.

El propio jugador reconoce que esta segunda campaña está suponiendo un reto para su crecimiento personal. "He marcado goles en todas las competiciones, pero no supero el nivel del año pasado. Todo el mundo sabe que la segunda temporada es más difícil que la primera", reconoció tras el partido de Copa.

Lo cierto es que Wu Lei es un argumento ofensivo habitual para el entrenador Pablo Machín, como también lo fue para sus anteriores técnicos: David Gallego y Joan Francesc Ferrer 'Rubi'. Además, las constantes lesiones en la parcela ofensiva han acentuado su protagonismo con el Espanyol.

Wu Lei ha demostrado ser un futbolista competitivo. Y, por otro lado, el impacto mediático que tiene es incuestionable. El atacante chino es el principal reclamo para las campañas publicitarias de la entidad dirigidas al mercado asiático y el gran motivo por el que las audiencias del Espanyol en China se disparan.

Las cifras que ha logrado su fichaje por el cuadro blanquiazul son muy llamativas: su presentación por el Espanyol llegó a 350 millones de personas en China. A LaLiga también le interesa explotar este filón, ya que el país de Wu Lei es su tercer mercado más importante en ingresos, con un total de 100 millones de euros.

El futbolista intenta abstraerse de todo esto, aunque en más de una ocasión ha reconocido ser consciente del peso de tener a todo un país detrás. Por ahora, el extremo se centra en salir de los puestos de descenso con el Espanyol. "Espero poder marcar más goles y ayudar en LaLiga. Este domingo tenemos un partido muy importante frente al Leganés", señaló.

El compromiso de Wu Lei con el Espanyol es absoluto. De hecho, está dispuesto a continuar en el RCDE Stadium aunque el equipo descienda a Segunda división. "Creo firmemente en la fortaleza de nuestro equipo, pero no me rendiré ni me iré aunque baje a Segunda", confesó el futbolista.