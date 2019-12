Vicente Del Bosque, galardonado con el Premio Resiliencia y Deporte

Madrid, 19 dic (EFE).- El exseleccionador español de fútbol Vicente Del Bosque fue galardonado este jueves, en las instalaciones del CSD, con el Premio Resiliencia y Deporte que reconoce la capacidad de superación y actitud positiva ante la adversidad del salmantino, al que definen como un “referente de resiliencia para los jóvenes”.

Vicente Del Bosque se mostró “orgulloso” por el reconocimiento hecho por el Instituto Español de Resiliencia (IER), una asociación comprometida con la investigación y el desarrollo de la resiliencia, virtud que en palabras de la presidenta, Rafaela Santos, “es una capacidad que se puede aprender, muy importante, que se debe de intentar desarrollar en los más pequeños” y para la cuál son importantes referentes como Vicente Del Bosque

Del Bosque primero como jugador, luego como entrenador, tuvo una amplia carrera en el fútbol de élite y aseguró que fue ese deporte el que le dio “ese equilibrio emocional, tan importante en la vida. Tanto en la victoria, como en la derrota he estado o he intentando estar siempre en el sitio justo”, dijo.

“Esa es la verdadera esencia del deporte, porque aparte en el deporte se pierde y por ello tenemos que volcarnos todos para educar a los chavales a admitir la derrota”, continuó el salmantino, que cree que todos somos resilientes y para ello debemos ser capaces de hacer una metamorfosis con el dolor del momento y hacer de él un recuerdo glorioso.

La templanza, virtud que caracteriza al técnico que llevó a la selección española a ganar el Mundial de Sudáfrica, debe ir a su juicio de la mano de la resiliencia. Del Bosque explicó que era importante, pero que había que trabajar en ese aspecto: “Como todos, tengo mis emociones muy fuertes, con resultados adversos llegaba a sentir que me tiritaban las piernas, sentía calor, las emociones las tenemos todos, pero algunos logramos controlarlo”.

Al ser cuestionado sobre quiénes habían sido sus referentes mencionó que su familia "es el referente inicial”, y dentro del mundo del fútbol nombró a dos personas con las que compartió en sus 36 años dentro de la entidad blanca, Santiago Bernabéu de quien destacó “liderazgo moral, su carisma y su personalidad” y Luis Molowny “un gran entrenador, gran futbolista, mesurado, templado, austero, discreto y que siempre puso por encima al grupo”.

Añadió que el conjunto blanco había dejado una huella en él que el ayudó a su formación como persona. “Estoy muy agradecido, estuve 36 años en el Real Madrid en los que no solo me enseñaron a ser futbolista, sino que me dieron enseñanzas para la vida”.

En un deporte de atibajos, en el que naturalmente te encuentras con adversidades propias de la profesión, aclaró que el manejo de vestuarios no fue uno de esos problemas. “En los años como entrenador tengo que decir que tuve jugadores fantásticos, como futbolistas y como personas, me lo han puesto fácil, la gran mayoría fueron siempre normales”, dijo.

Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, resaltó la figura de Vicente del Bosque de quien dijo era “un referente dentro del deporte español”.

En el evento también se presentó el libro digital del IER ‘Creer para Crecer. La Resiliencia se aprende’, el cuál recoge los testimonios de los ganadores de los premios de la IV Edición Premio Resiliencia celebrada el año pasado, quienes estuvieron presentes en el acto.

Vicente del Bosque en la V Edición de los Premios de Resiliencia, se llevó el galardón en la categoría del deporte, un reconocimiento que ha honrado a otros deportistas como Rafa Nadal, personas dentro del mundo del deporte que ante la adversidad, resilientes como son, amortiguan las emociones negativas y se sobreponen a los obstáculos.