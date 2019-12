Buch dice que no se dejará "incumplir la ley a nadie", tampoco a Tsunami

Barcelona, 18 dic (EFE).- El conseller de Interior, Miquel Buch, ha asegurado este miércoles, con relación a la movilización convocada por Tsunami Democràtic esta tarde en las inmediaciones del Camp Nou, que no ha dado "ninguna instrucción para dejar que se deje incumplir la ley a nadie".

En la sesión de control al Govern llevada a cabo esta mañana en el Parlament, Buch ha dicho que no le consta que la manifestación de Tsunami haya sido comunicada, "como pasa lamentablemente con muchas concentraciones", ha añadido.

Tanto Alejandro Fernández (PP) como Matías Alonso (Cs) han preguntado al conseller sobre la concentración de esta tarde, convocada para horas antes del partido entre FC Barcelona y Real Madrid.

Fernández le ha preguntado qué "sospechas" tiene Buch sobre quién está detrás de Tsunami, una plataforma con "objetivos perversos" y con "prácticas directamente chantajistas" y que actúa "desde la clandestinidad".

Y ha advertido a Buch de que ya es "el 'botifler' (traidor) mayor del reino" y que "por mucho que haga va a ser imposible" que lo deje de ser, por lo que le ha animado a elegir entre dos opciones: "Hacer bien su trabajo o continuar siendo rehén de Tsunami".

Alonso, al hilo de la intervención de Fernández, se ha preguntado "cómo es posible que Interior permita que se cerque el Camp Nou" y ha dicho que si bien "los Mossos hacen bien su trabajo", los responsables políticos del Govern no están a la altura.

Ha cuestionado así si "existe impunidad para Tsunami" y "quién es el señor X", si lo es el expresident catalán Carles Puigdemont o "algún miembro de su gobierno".

Buch ha respondido a Fernández que tiene las mismas sospechas "que podemos tener todos" sobre quién está detrás de Tsunami, y ha apuntado: "Le garantizo una cosa: de todas las sospechas que un servidor puede tener, estoy convencido de que usted no es".

El conseller ha animado asimismo a Cs "actuar" y a denunciarle ante la Justicia si consideran que no hace lo que es debido, pues "es muy fácil explicar aquí un relato que no se sostiene pero después no actuar". EFE