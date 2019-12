Buch: No veo peligro en llevar pelotas hinchables al Camp Nou pero yo no decido

Barcelona, 18 dic (EFE).- El conseller de Interior, Miquel Buch, ha dicho hoy que, "de entrada", no ve "ningún peligro" en introducir pelotas hinchables en el Camp Nou en un partido como el que disputan esta noche el FC Barcelona y el Real Madrid, aunque ha advertido: "No me toca a mí decidir qué material se puede entrar y cuál no".