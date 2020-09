Promotoras del voto y la democracia en el Área de la Bahía de SF

Manuel Ortiz

Alianza News

SAN JOSÉ – Maricela Gutiérrez, directora ejecutiva de la organización Red de Servicios, Derechos de los Inmigrantes y Educación (SIREN), con sede en esta ciudad, sostiene en entrevista para Alianza News que la administración del presidente Donald Trump ha generado un ambiente de desilusión política que inhibe el voto o el registro de éste. No obstante, Gutiérrez y otras mujeres del Área de la Bahía de San Francisco, trabajan intensamente en pro de la participación en los próximos comicios del 3 de noviembre en el país.

El equipo de SIREN promueve el registro para votar mediante llamadas telefónicas a personas de la bahía a quienes la organización ha apoyado para obtener la ciudadanía. “Tenemos una lista de personas que no están registradas para votar. Les llamamos por teléfono y les damos indicaciones para que se registren en internet”, comenta Gutiérrez.

“Hay mucha gente desilusionada con el proceso democrático… Trump ha generado esa desilusión entre la comunidad, pero estas elecciones [las del 3 de noviembre] son muy importantes, particularmente en California, porque hay proposiciones que podrían mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y generar una mayor equidad en la población, como la Proposición 15, que busca atraer más fondos para las escuelas de bajos ingresos, y la Proposición 16, sobre la acción afirmativa, la cual busca la equidad”, dijo Gutiérrez.

Y en términos de equidad, dijo la socióloga Dra. Anna Lee Mraz Bartra, es muy importante el voto de las mujeres en las próximas elecciones “porque somos más del cincuenta porciento de la población y estamos siendo poco representadas en puestos públicos”. Mraz recordó que el voto de las mujeres se ganó a través de años de lucha que incluso les costó la vida a muchas.

“A pesar de los tiempos difíciles que estamos pasando, apagones, COVID-19 e incendios, no nos detendrán para reconocer y celebrar a las mujeres de hoy y a las mujeres que han luchado por cientos de años por la equidad”, expresó Cindy Chávez, presidenta de la Junta de Supervisores del condado de Santa Clara en una reciente reunión de mujeres destacadas de San José con motivo de la conmemoración de los 100 años del voto de las mujeres.

En la conmemoración también se habló de la histórica participación de las mujeres afroamericanas en el derecho al voto, las protestas, así como demandas de derechos humanos pues, dijeron, su lucha fue más larga y ardua.

“Hablo no solo como una mujer negra, también como una inmigrante. Sabía que quería venir a este país por las oportunidades que estuvieron presentes para todos aquellos que vinieron antes que yo y tengo que decir que soy afortunada, porque hay muchos más que no son tan afortunados como yo”, dijo Nuria Fernández, CEO y General Manager del

Valley Transportation Authority (VTA), quien llamó a no perder de vista a las personas vulnerables y a continuar el trabajo para mejorar nuestras comunidades.

Por su parte Verónica Escámez, directora de la organización Casa Círculo Cultural, aseguró que “El voto de las mujeres es particularmente relevante en estas elecciones porque tenemos un presidente que va en contra de los derechos de las mujeres. Además, se ha batallado tanto para tener voz y voto, no es justo que un tipo que no tiene ningún respeto por las mujeres gane las elecciones”.

Connie Guerrero, quien tiene una larga trayectoria en el trabajo comunitario en la Península de San Francisco, señaló que “Todas las decisiones que se toman de manera local tienen un efecto en nuestra comunidad y nuestra familia, por eso es tan importante que nosotros participemos en los procesos electorales”,

Dirigida por Guerrero, We Vote Redwood City es una organización que trabaja para registrar a gente para votar e informar sobre las proposiciones. Debido a que hay muy poca gente hispana participando en las juntas de comisiones de cada ciudad, Guerrero dijo que en el condado de San Mateo “el problema es que muchas veces los voluntarios que son seleccionados para las comisiones no reflejan la diversidad de la comunidad. Por tanto, no solo debemos votar sino también participar en las actividades de nuestra ciudad”.

“La mujer latina es muy fuerte y tenemos que usar nuestra voz no solo en nuestra casa y nuestras familias, sino también en nuestra comunidad”, concluyó Guerreo.

Más información sobre el registro para votar o las proposiciones que serán votadas:

www.siren-bayarea.org

www.wevoterwc.org

http://registertovote.ca.gov