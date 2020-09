El COVID-19 y política discriminatoria podrían dejar a 40,000 sin hogar en el Condado de Santa Clara

Por Manuel Ortiz

Alianza News

La pandemia de COVID-19 podría dejar más de 40,000 familias sin hogar en el condado de Santa Clara. Según un estudio realizado por “Working Partnerships USA” y “Law Foundation of Silicon Valley”, los más afectados por esta crisis serían personas de color, madres solteras y familias con niños pequeños. Estiman que el número de personas sin hogar aumente entre un 133 a 225% si no hay un apoyo apropiado por parte de las autoridades.

El estudio recalca que este es el resultado de una política discriminatoria histórica en contra de personas de color y latinos. Entre estas poblaciones vulnerables, menos del 40% tienen una casa propia, lo que los deja a merced de caseros y organizaciones que exigen rentas impagables.

Esta llamada “bomba de desalojos” se cierne sobre los habitantes del condado de Santa Clara que han perdido recientemente su fuente de ingreso debido a los estragos económicos generados por el COVID-19.

Las autoridades del condado dicen que reconocen el problema y luchan contra él. En este sentido, se implementó el Plan Comunitario para terminar con las personas sin hogar en Santa Clara 2015-2020. Sin embargo, de acuerdo al censo de personas sin hogar del condado de Santa Clara, la población de personas en situación de calle aumentó en este condado 20% del 2017 al 2019. Según cifras oficiales, el programa ayudó a 8,884 familias a resolver su problema de vivienda, pero es claro que este es un problema profundo que requiere un programa de largo aliento.

Es en estas condiciones que se aprobó el Plan Comunitario para terminar con las personas sin hogar en Santa Clara 2020-2025, cuya meta es reducir en 30% la cantidad de personas que se encuentran sin hogar. El plan se divide en tres estrategias: resolver de raíz las causas del problema mediante el cambio del sistema y políticas; expandir los programas de prevención y vivienda para satisfacer la demanda; y mejorar la calidad de vida de las personas sin refugio y crear vecindarios saludables para todos.

Pero el problema no es menor y el plan comunitario no será suficiente. Por lo mismo, el estudio de “Working Partnerships USA” y “Law Foundation of Silicon Valley” hace tres recomendaciones que las autoridades deberían tomar en cuenta para enfrentar este desafío: prohibir permanentemente los desalojos a personas afectadas por la pérdida de empleo debido al COVID-19; asegurarse que toda persona que está siendo desalojada tenga acceso a asesoría legal, educación y servicios para prevenir que quede en situación de calle; apoyar a las personas que se encuentran en mayor riesgo de quedarse sin hogar con recursos para pagar su deuda y evitar un desalojo.

La vivienda digna es una de las necesidades básicas humanas. Las autoridades y la comunidad tienen un reto enorme por delante. El reloj de la llamada “bomba de desalojos” se ha puesto en marcha y amenaza a los pobladores más vulnerables del condado de Santa Clara.

Hans Leguizamo contribuyó a este artículo.