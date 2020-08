Escritora en San José invita a reflexionar con “Mi vida entre dos planos”

Por Verónica Meza

Alianza News

SAN JOSÉ, CA. Con gran experiencia como médium y canalizadora de energía a través de los ángeles, Carolina Camacho nos presentó con gran orgullo su libro, “Mi vida entre dos planos”.

Carolina es originaria de Estelí, Nicaragua y residente de San José, California desde 1985. Desde muy joven experimentó sucesos extrasensoriales, y se preparó en el estudio de Reiki avanzado. Pero no fue hasta la muerte trágica de su hija, Jessenia de 20 años, que Carolina empezó a desarrollar su don espiritual

A partir del fallecimiento de su hija, Jessy Duh, como la llamaban sus amistades, Carolina estuvo consumida en la tristeza por más de dos años, y pasaba la mayor parte del día sentada al lado de la tumba de su hija. Hasta que un día de acuerdo a sus palabras, tuvo el primer encuentro, a través de un sueño, con Jessy, “Mi hija me llevó al otro plano, en dónde ella se encuentra. Me mostró ese lugar lleno de una vibración espiritual increíble, había mucho color, las paredes eran grandes, no había envidia, todo era felicidad, y todos se veían como una familia. Entonces, reflexioné en que hay vida después de la muerte”, dijo Carolina Camacho.

Después de esta experiencia espiritual, Carolina empezó a escribir acerca de sucesos sensoriales que tuvo antes y después de la muerte trágica de su hija. A la vez, de acuerdo a su testimonio, empezó a tener otras experiencias en la que seres del otro plano, le pedían pasar un mensaje a un familiar. “Por cinco años, he escrito mi libro, ‘Mi vida entre dos planos’, en el que podrán leer la historia de un ser humano que transforma su tragedia en algo positivo. He compilado historias de cómo he podido ayudar a otras personas al canalizar la energía de seres queridos que se encuentran en el otro plano. Quiero inspirar con este libro y decir que existe algo más que el dolor. La muerte trágica de mi hija, me abrió la puerta a un mundo espiritual espectacular”.

Carolina quiere que con su libro, cada uno de los lectores piense y decida que puede cambiar su vida como ella lo ha hecho al resurgir de las cenizas ante la muerte de su hija. Esta experiencia trágica, le dio inspiración para enfocarse y escribir varias historias basadas en la vida real. Y cómo a partir del crecimiento espiritual de Carolina ha podido dar mensajes del más allá a personas en este plano terrenal. “He adquirido la habilidad para conectarme con los espíritu. La clave de esta conexión ha sido el silencio, escuchar mi voz interna y la resonancia de otras voces. El saber escuchar con todos los sentidos”, nos dijo elocuentemente Carolina Camacho.

Carolina nos mencionó que no todas las historias en el libro están basadas en el mundo espiritual, sino también están incluidas historias en las que relata como la canalización de energía ha ayudado a la gente de este plano. Así también, Carolina reafirma con cada una de sus narraciones verídicas que hay una esperanza después de la muerte física debido a que la consciencia y el espíritu pasan a habitar otra dimensión espiritual.

La honestidad y la sencillez con que Carolina relata cada historia, les tocará el corazón. También los inspirará, quizá, a abrir sus sentidos y empezar a conectarse con la energía que conduce a la luz de otro plano, y así poder sentir, la vida entre dos mundos.