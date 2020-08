Niñas líderes del Area de la Bahía promueven los derechos de la mujer y la equidad

Por Verónica Meza

Alianza News

El concepto de empoderamiento de la mujer siempre ha existido y se ha ejemplificado con los aportes, los descubrimientos y el gran trabajo que muchas mujeres realizan en el ámbito familiar, cultural, social, político y empresarial. Tanto en las aportaciones científicas, tecnológicas y en la creación de la literatura y las artes. Sin embargo, en los últimos años, se ha usado como un término de moda para referirse a los aportes de la mujer. El empoderamiento viene de una traducción literal del término en inglés, “Empowerment”, que parecería obedecer a un clima de época y de la importancia de confiar en uno mismo, tomar riesgos y ser protagonista. En un sentido político tiene que ver con la conquista de derechos, y es rebelarse contra los comportamientos esperados. Pero esa forma de conquista, obedece a las contribuciones de la mujer a nivel mundial

En esta nota, encauzaremos este tema, al empoderamiento de niñas voluntarias que contribuyen con ideas, trabajo, y aporte económico para ayudar a comunidades de niñas y adolescentes que viven en países subdesarrollados. Tal es el caso del servicio que el Club Internacional de Niñas, que en inglés significa The Girls Learn International (GLI), desempeña en The Girls’ Middle School, localizada en Palo Alto, California; y el aporte que hacen a la Escuela Bumpe en el oeste de África.

Para Gaby DiMuro, maestra de humanidades por más de veinte años, y quién además como trabajo extracurricular supervisa este club internacional, nos comenta, “Es muy importante que nuestras estudiantes conozcan cómo la educación es el vehículo idóneo para cambiar la sociedad, especialmente el presente y el futuro de las niñas. Alrededor del mundo, el acceso a la educación, no es común, y debería ser un derecho humano. Muchas niñas tienen su vida truncada porque no cuentan con el derecho de asistir a un centro educativo. Por este motivo, a través del club GLI que es parte de una organización nacional que trabaja en conjunto con escuelas secundarias y preparatorias, ayudan a escuelas y a sus estudiantes en diferentes partes del mundo”, nos comentó la maestra DiMuro.

Y sí, GLI se encarga de crear unidades de estudio en línea con el fin de crear concientización para la educación de niñas. Con este programa se promueve los derechos de la mujer y la equidad. También incluye una perspectiva global y promueve el liderazgo con el objetivo de educar e informar a jovencitas de los problemas mundiales que viven muchas estudiantes al acudir a la escuela.

The Girls’ Middle School inició el club Internacional de Niñas (GLI) hace 6 años. Rebecca Donaldson y Anjali Ulrich son las niñas de 7mo. Grado que se encargan de planear las actividades de recaudación de fondos para la Escuela Bumpe. “Nos reunimos cada viernes durante el almuerzo y hablamos con las integrantes del club acerca de las necesidades básicas de las estudiantes en el oeste de África. Nos comunicamos con las estudiantes de Bumpe a través de cartas y también por el teléfono. Las estudiantes platican de sus actividades diarias, y de los proyectos que hacen para mejorar su comunidad. Nosotras a través de nuestras compañeras de escuela, recaudamos fondos y se los donamos, por ejemplo, para mejorar las condiciones de los baños y su privacidad. Puesto que los baños en Bumpe no tenían paredes, techo y puertas. Además necesitan agua limpia y toallas sanitarias. Elementos necesarios que nosotros no valoramos en nuestro diario vivir”, nos comentó la niña líder, Rebecca.

También Anjali, nos dijo, “Yo tengo el derecho a la educación y quiero ayudar a otras niñas que no lo tienen. Estoy orgullosa de este club porque compartimos la idea de que los derechos humanos deben de ser justos e iguales para todas las niñas a nivel mundial”.

Con el dinero recaudado a través del club, las niñas en la Escuela Bumpe pudieron reconstruir sus baños para tener privacidad y no tener que alejarse de la escuela para cubrir necesidades básicas. También, diseñaron compresas reusables como toallas sanitarias que les permiten asistir a la escuela diariamente, sin tener que faltar a clase por causa de su periodo menstrual.

El equipo de trabajo que se ha encargado de rescatar al pueblo de Sierra Leone en el oeste de África, ha podido con la ayuda de escuelas de este país, incluyendo The Girls’ Middle School, lograr la expansión de una huerta que albergará el nacimiento de las semillas de muchas frutas que estarán disponibles para más de 4,000 personas para el año 2020. También han adquirido 20 computadoras recargables por energía solar para enriquecer el programa de computación que es impartido por maestros voluntarios.

“Ser parte de una organización como La Fundación Mayoritariamente Feminista, con su nombre en inglés, Feminist Majority Foundation que busca la equidad alrededor del mundo y a la que pertenece nuestro club de GLI, realmente hace un cambio en el futuro de otras personas. Estoy muy satisfecha del trabajo que han realizado mis estudiantes Anjali y Rebecca al encabezar este club. Y si a la edad de 13 años están haciendo un cambio en otras comunidades, que no podrán hacer en el futuro”, dijo la maestra DiMuro.

Muchas felicidades a la maestra Gabi y a las estudiantes Anjali y Rebecca por dedicar su tiempo voluntario para ayudar a Sierra Leone y a la Escuela Bumpe. Se requiere de un gran corazón y deseos de mejorar el presente y futuro de estudiantes para formar parte de esta campaña de concientización estudiantil. ¡Adelante maestra y estudiantes en su gran labor!

Si desea obtener más información en cómo apoyar a la Escuela Bumpe y la comunidad en Sierra Leone, puede visitar el sitio: http://www.sierraleonerising.org. También si quieren apoyar en su recaudación de fondos a Anjali y Rebecca, pueden contactar a la maestra Gabi DiMuro a través de un mensaje electrónico: gdimuro@girlsms.org

Y nos despedimos con este proverbio árabe: “¡Cuando tú educas a una niña, educas a una nación!”