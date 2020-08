El nuevo ciclo escolar virtual en el Este de San José

Por Verónica Meza

Alianza News

Uno de los sectores que ha generado polémica y discusión, es el sistema educativo. “Las escuelas están físicamente cerradas, pero al menos en California, las clases siguen. Los distritos escolares a través del estado, están en buena condición para brindar instrucción eficiente a través del Internet a cada niño”, comentó el Gobernador Gavin Newsom en rueda de prensa.

La maestra Lourdes Mendiola, supervisora de la Escuela Primaria Popular localizada en el Este de San José, California, nos dijo en una entrevista realizada por Alianza Metropolitan News que desde que recibieron la noticia de cerrar la escuela en el mes de marzo, los maestros se prepararon con anticipación para planear la enseñanza a distancia. A la vez, implementaron inmediatamente la distribución de almuerzos para los estudiantes la segunda semana de haber empezado las clases por Internet. Actualmente, la Escuela Popular como muchas escuelas públicas y del sector privado, sigue las indicaciones de la Secretaría de Educación, y se encuentra en la Fase 1 a la que han llamado, “Aprendizaje Flexible”. Los niños de jardín de niños al 5to. grado reciben dos horas de instrucción por Internet. Y los más grandes, de 6to, 7mo. y 8vo. grado toman tres horas. Cada clase tiene una duración de 40 minutos. A demás reciben tutorías.

“Con el inicio del nuevo ciclo escolar, el primer día, los padres de familia recibieron la agenda de estudios. Han recogido los iPads, los materiales y los libros de sus estudiantes. Con respecto al acceso a la tecnología, en la primaria les hemos dado Chrome Books. A nivel secundaria y preparatoria se les ha entregado computadoras del 30% al 40% del alumnado; y los demás todavía no tienen acceso a un medio tecnológico por falta de fondos. Sin embargo, muchos estudiantes tienen acceso a sus clases por los teléfonos celulares, en los que se pueden conectar a sus Google classrooms, clases virtuales. Lo que permite a la escuela apoyarlos con los “hot spots”, si no los tienen”, nos comentó la supervisora Mendiola.

¿Están los maestros listos para enfrentar esta nueva realidad educativa virtual por tiempo indefinido o hasta el nuevo mandato del posible regreso a clases presenciales?

Satisfactoriamente, concordamos con las palabras de la supervisora Lourdes Mendiola, los maestros tienen un motor interior imparable; y un amor incondicional a su profesión, y al servicio que dan a cada uno de sus estudiantes. Indudablemente, cada maestro en sus casas o en las aulas escolares en las que están impartiendo sus clases sin alumnos presenciales, están con la mejor disposición de trabajar. Se están actualizando, están adiestrándose en el área de tecnología, si es que ya no lo estaban, están implementando recursos y estrategias didácticas que permitan que los estudiantes, sientan la cercanía con sus compañeros de clase, y entiendan que el tiempo implementado de aprendizaje a través del Internet, tiene validez y tiene futuro porque está implementado con el amor, la dedicación y la tenacidad que sólo puede ofrecer un maestro, un ser humano de carne y hueso.

“La educación no va a ser afectada porque estamos trabajando en equipo, los padres, los maestros y la administración para que cada alumno sobresalga educativamente. Los niños están recibiendo la educación de sus padres en la casa. Los maestros tienen agendas de trabajo y objetivos concretos. Cada clase virtual cuenta con un maestro y un asistente que le dan un seguimiento apropiado a cada estudiante. Mientras se mantiene la comunicación continúa con los padres de familia”, nos comento la supervisora Mendiola.

La Escuela Popular como modelo a seguir colabora con la Universidad de California-Davis-que ofrecen clases virtuales de ciencias para los niños de primaria. También el grupo de “Boys and Girls” ofrece programas después de la escuela en los que muestran excursiones virtuales e involucran al alumnado en clases de arte. Sin duda, cada actividad, se ofrece para fortalecer el desarrollo integral de sus educandos durante la pandemia.

En enero del año 2021, se espera pasar a la Fase 2 que indicaría que se pueden ofrecer clases híbridas, en parte virtuales, y presenciales. Mientras tanto, la vulnerabilidad del ser humano, sin importar su condición familiar, social y económica ha sido trastocada; y nos hemos rodeado de un humo impenetrable que devela un futuro incierto para nuestra sociedad, y que cada dos semanas, nos faltan dos semanas más para a completar las otras dos semanas establecidas por los gobiernos locales. Es como darle tiempo al tiempo para analizar los casos de la pandemia en los diferentes sectores de salud, y esperar que las investigaciones realizadas a nivel nacional y mundial, lleven a obtener una vacuna científicamente probada que prevenga o combata el coronavirus efectivamente.

Por otra parte, es necesario remarcar que los nuevos lineamientos estatales requieren que se asegure la calidad de la instrucción remota y que se incluya: El acceso a tabletas, computadoras o teléfonos que faciliten la conectividad de todos los niños. Permitir la interacción diaria con los maestros y otros estudiantes en línea. Establecer actividades representativas que motiven el aprendizaje; y adaptar lecciones para los estudiantes que están aprendiendo inglés, y a los estudiantes que requieren de educación especial.

El asistente de maestro Reza Bayas del programa de educación especial en una escuela preparatoria en el Área de la Bahía nos comentó, “Prefiero ver a los estudiantes en persona, y no a través de una pantalla. Toma tiempo ajustarse al nuevo sistema virtual, pero tenemos que cambiar nuestra perspectiva y aceptarlo. No podemos pelearnos con el cambio que se nos está presentando. Hemos eliminado el pizarrón y los marcadores. Nos hemos tenido que adaptar. Ojalá que este sistema por Internet pueda traer nuevas técnicas de enseñanza que beneficien aún más a los estudiantes en el futuro. La tecnología ha cambiado mucho en los últimos 20 años, y ahora nos vemos en la necesidad de aplicarla al 100%. Desgraciadamente, muchos estudiantes no se concentran totalmente, cierran sus pantallas, y aparentemente están ahí, pero no podemos evaluar acertadamente, la comprensión del material. También, es importante saber cómo aprende cada estudiante. A algunos, les funciona mejor el aprendizaje a distancia y a otros no. Como maestros tenemos que implementar estrategias de enseñanza para que cada uno de ellos siga aprendiendo de manera efectiva”.

De acuerdo a información dada por la Oficina del Gobernador Newsom, antes de la pandemia, uno de cada cinco estudiantes, no contaba con un servicio de Internet eficaz o un aparato de computo adecuado. Pero ahora, se ha hecho el trabajo para proveer con la tecnología necesaria que garantice una educación a distancia apropiada. También la nueva orden estatal permitirá la distribución de 73,000 tabletas o computadoras con la meta de proveer también un servicio de Internet; especialmente en las comunidades rurales.

La pandemia del siglo XXI nombrada COVID-19 atacó por la retaguardia a la primera potencia mundial, los Estados Unidos. A pesar de que este sistema capitalista y su actual administración estimaron gastar $494 billones dólares entre el año 2019 al 2028 en la inversión de armas nucleares; el país se quedó inmovilizado como el resto del mundo, al enfrentarse a un enemigo invencible, capaz de arrebatar las vidas de niños, jóvenes, adultos y ancianos en pocos días. Lo cual indica que la vida, la salud y la dignidad humano no se puede asegurar, ni comprar, ni con todo el dinero acumulado en las arcas del Tío Sam.

Un agradecimiento especial al maestro Reza Bayas y a la supervisora Lourdes Mendiola por su valiosa labor y aportación en el campo educativo, y por sostener como cada uno de los maestros a nivel local, estatal y nacional el futuro de este país, nuestros estudiantes.

Si desea obtener más información del plan educativo que ofrece la Escuela Popular, puede visitar el sitio: www.escuelapopular.org o llamar al teléfono, 408-275-7191