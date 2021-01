Consulado mexicano en San José brindará consultas legales gratuitas en enero



Por Pamela Cruz / Alianza News



El Consulado General de México en San José, California, informó que durante el mes de enero continuarán brindando las consultas legales especializadas en temas migratorios, civiles y laborales a los ciudadanos que así lo necesiten.



A través de su cuenta de Twitter, el consulado refirió que las consultas en temas civiles, mismas que abarcan divorcios, custodias y pensiones alimenticias se llevarán a cabo hasta el 25 de enero.



En tanto, las consultas legales en asuntos laborales se llevarán el 26 de enero, en un horario que va de las 9:00 a.m a las 12:00 p.m.



Asimismo, las consultas relacionadas con temas migratorios se realizará el 25 de enero de 10:00 a.m a 12:00 p.m. También los miércoles el 27 de enero de 9:00 a.m a las 12:00 p.m.



Las personas que estén interesadas en las consultas especializadas pueden registrarse a través del correo proteccionsjo03@sre.gob.mx o bien llamar al número 408 294 3414, extensiones 126 y 124.