Poder político latino del este de San José sigue en aumento



Por Pamela Cruz

Alianza News



Luchar por una reforma migratoria, hacer crecer su base política local y convencer al gobernador Gavin Newsom de nombrar al primer senador latino por el estado, Alex Padilla, son algunos de los logros del poder político latino en el este de San José durante el año anterior.



De acuerdo con el presidente de la Alianza para el Liderazgo Latino, Lannies Gutiérrez, “la representación es importante y cuando ves a alguien como tú en un puesto como ese, tienes la sensación de que estamos haciendo algo bien y hay que seguir adelante”.



Y es que la pandemia por el COVID-19, así como la crisis económica y de salud que está provocando, son una gran oportunidad para que las comunidades minoritarias se unan y luchen para exigir justicia, así como para que hagan escuchar su voz.



Por su parte, la presidenta de la Coalición Latina de Silicon Valley, Gabby Chávez-López, quien se unió a otros líderes en noviembre para presionar a Newsom para eligir un latino para el senado, comentó que no había visto ni experimentado nada como eso antes.



“Fue muy emocionante”, dijo, “demuestra no solo externamente, sino incluso a nosotros mismos que podemos trabajar juntos para hacer las cosas. Veo muchas promesas".



A pesar de este progreso el Este de San José no ha tenido un asiento en la mesa, por lo que el Colectivo Si Se Puede, que incluye a grupos como SOMOS Mayfair o el Centro Amigos de Guadalupe para la Justicia y el Empoderamiento, decidió crear su propia mesa.



La directora ejecutiva de Amigos de Guadalupe, Maritza Maldonado, dijo que la organización comunitaria y la construcción de coaliciones es la forma en que los líderes pueden resolver problemas multigeneracionales que mantienen a las familias del este de San José en la pobreza.



El Colectivo Sí Se Puede también unió fuerzas con la congresista Zoe Lofgren en noviembre, para apoyar la reforma migratoria de la nueva administración de Biden, la cual incluye un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA.



Asimismo, por primera vez en la historia, el Concejo Municipal de San José tiene cinco concejales latinos y latinas, y han abogado por políticas como la creación de un fondo de capital para impulsar vecindarios vulnerables, entre otros.



Este crecimiento y mayor representación proviene de años de preparación, en donde las organizaciones latinas vecinales han capacitado a líderes comunitarios durante años, quienes ahora están llegando a buen término.