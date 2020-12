Prevén que COVID-19 sea la tercera causa de muertes en condado Santa Clara



Por Pamela Cruz

Alianza News





Se prevé que el COVID-19 sea la tercera causa principal de muerte en Santa Clara este año, tan solo detrás del cáncer y de las enfermedades cardíacas, de acuerdo con funcionarios de salud del condado, quienes exhortan a la población a seguir las recomendaciones para evitar más contagios.



Y es que a mediados de noviembre, una semana antes del Día de Acción de Gracias, moría un promedio de tres personas por día debido al COVID-19; sin embargo, tan solo un mes después, ese promedio aumentó el doble, a casi seis personas por día.



De tal forma, el total de muertes por la pandemia en el condado superó las 650 esta semana y se notificaron mil 715 nuevos casos; con solo un 9.0 por ciento del total de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos disponibles.



De acuerdo con la Oficial de Salud del Condado de Santa Clara, Sara Cody, "los números no mienten. Hemos visto cómo las reuniones de Acción de Gracias alimentaron la propagación del virus y debemos frenarlo antes de que abrume por completo nuestros sistemas de salud".



Al mencionar que el sistema está al borde del punto de quiebre, remarcó que esto sirve como un sombrío recordatorio de los peligros que significa reunirse con otras personas que no viven en otro hogar durante las vacaciones decembrinas y la importancia de hacerse las pruebas del Covid-19.



Cabe destacar que para esta semana el 1 de enero será el único día en el cual no se realizarán pruebas, en tanto que el sitio del recinto ferial del condado funcionará todos los demás días, incluido el 31 de diciembre.