La violencia doméstica, la pandemia oculta

Por Verónica Meza

Alianza News

De acuerdo a la Doctora Beatriz Duncan, Consejera de Reglamento y Leyes de la Entidad de las Naciones Unidas de Género y Equidad, conocida como, UN Women, La lucha por los derechos de la mujer ha tenido un retroceso en los últimos meses debido a la pandemia. Es agravante como la mujer sufre discriminación en todos los niveles en los que se desenvuelve: en la casa, la política, en el trabajo, en el medio social, cultural y político. 2.73% de mujeres alrededor del mundo siguen confiscadas en su casa y en el mismo lugar o medio ambiente que su abusador. Esto genera un aumento de 3.5 % de incidentes por causa de violencia doméstica, no sólo por sus parejas, sino también por sus hijos adolescentes. A la vez, crea una situación de inseguridad para las mujeres que no pueden pedir protección inmediata de la policía debido a las restricciones de salubridad, los toques de queda y las continuas regulaciones gubernamentales.

La violencia doméstica se manifiesta como maltrato físico, maltrato verbal/emocional, maltrato sexual, maltrato económico, y un tipo de maltrato en el que se usa a los hijos como escudo para agredir a la pareja. Desgraciadamente, algunas de estas agresiones culminan en la muerte de la víctima o en suicidio porque no recibió la ayuda adecuada o se rehusó a reportar al abusador, quizá por miedo o por tener la falsa esperanza de que la situación agresiva podría finalizar.

El Equipo de Repaso de Muertes por Violencia Doméstica del Condado de Santa Clara (DVDRT) define a “la violencia doméstica relacionada con la muerte” como una muerte que ocurre cuando el perpetrador/abusador y la víctima estuvieron envueltos en una relación íntima al tiempo de la muerte o durante un periodo determinado antes de la muerte; y la violencia doméstica fue el detonador. También los miembros de la familia, amigos, y los miembros de la comunidad son las primeras víctimas inocentes en pagar el alto precio de la violencia doméstica.

La violencia doméstica y su relación con las muertes, incluye a todos los homicidios: asesinatos, muertes/suicidas, accidentes fatales y “suicidios azules”. Estos últimos ocurren cuando el abusador trata de matar a un policía con el uso de un arma y su objetivo es que el agente de la policía responda con un tiroteo al depredador en cuestión. Desgraciadamente, cada año se presenta, por lo menos, un caso en el que un miembro de la familia o un amigo, muere por defender o proteger un incidente de violencia doméstica.

Desde que la DVDRT fue creado en el año 1993 del Condado de Santa Clara, se han presentado más de 296 casos de muerte debido a la violencia doméstica. El año 2019 empezó con el caso #296 que presenta la historia de una víctima de 38 años, casada y con tres hijos adultos que fue agredida físicamente por su esposo, maltratada verbalmente y amenazada de muerte. La mujer víctima a pesar de sobrevivir al ataque, reportar al agresor, y seguir un proceso criminal, se rehusó en recibir terapias psicológicas y servicios de apoyo. A los 15 días del incidente de agresión doméstica, ella misma se quitó la vida. Ese sentimiento de culpa hacia sí misma, siendo la víctima, no le permitió recuperarse.

Estos casos trágicos de violencia doméstica parecen parte de películas policiacas o de notas de la sección amarilla que presentan casos alarmantes e inconcebibles. Sin embargo, este ejemplo, es un caso real, tomado de un reporte oficial de El Condado de Santa Clara. Del caso #296, sigue el caso #297, y así subsecuentemente, sin parar.

Según investigaciones realizadas por profesionales a sobrevivientes de violencia doméstica, del 30 al 75% de mujeres que han vivido la violencia física por parte del esposo o pareja, han sufrido al menos, un daño cerebral traumático como resultado del abuso. Asimismo, los doctores en salud mental, llevan un seguimiento post traumático para ayudarlas en su recuperación.

En el año 2019, se presentaron 5,908 casos de violencia doméstica ante la Oficina del Distrito de Abogados. Esto representa un incremento del 7% en relación al año 2018, en el que se presentaron 5,519 casos.

Desde que la pandemia empezó en marzo de 2020, han bajado los reportes de violencia doméstica tanto local como nacionalmente. A pesar, de que los expertos están convencidos de que la pandemia es un gran pretexto para estallar la violencia doméstica intrafamiliar debido al estrés ocasionado por el confinamiento, la falta de trabajo y de dinero; los reportes no han aumentado. ¿Por qué? La respuesta es que toda la ayuda se ha dado a través del teléfono, y las mujeres están al lado del abusador o han sido obligadas a poner una bocina para no dejarlas pedir ayuda. La violencia doméstica, en sí, es una pandemia. Se encuentra en todos los países, en todas las culturas, en las pequeñas aldeas y en las grandes ciudades. Quizá las cifras no sean exactas todavía al finalizar el año 2020, pero la victimización, el acoso, y el maltrato a la mujer sigue vigente.

De acuerdo al asistente del la Oficina del Distrito de Abogados de El Condado de Santa Clara, James Gibbons-Shapiro, comentó que una de las cosas que han pasado con el COVID-19 es que los crímenes de violencia doméstica se han quedado en casa y están ocultos, lo cual es terrible. Si las víctimas están en casa, no van a eventos sociales, ni visitan al doctor, es muy probable que nadie puede ver los golpes o cualquier signo de abuso sino se reporta el caso.

Para finalizar, es importante recalcar que las mayores fatalidades ocurridas por el COVID-19, se han dado en los hombres. Pero las que han sufrido más las consecuencias de esta pandemia son las mujeres que están expuestas en todos los niveles familiares, laborales, económicos, sociales, culturales y políticos para afrontar esta nueva realidad. La pandemia oculta de la violencia doméstica sigue cobrando víctimas. La solución puede empezar al hablar del problema, pedir ayuda, reportar el caso, y seguir los consejos de especialistas que pueden marcar la diferencia entre el bienestar mental, la vida o la muerte.

Para cualquier persona afectada por abuso doméstico y que necesite apoyo, puede llamar al teléfono: 1-800-799-7233, o si no puede hablar de manera segura, puede iniciar una sesión de chat en: thehotline.org o enviar un mensaje de texto con “LOVEIS” al 1-866-331-9474. No estás sola o solo para afrontar un abuso. Pueden hablar tu idioma, y no importa si no tienes documentos legales. También puede llamar al 9-1-1.



Si usted o alguien que conoce están sufriendo abuso por parte de una pareja íntima, hay recursos en nuestra comunidad que pueden ayudarle. Las siguientes agencias contra la violencia doméstica pueden proporcionar asesoramiento remoto en crisis, planificación de seguridad y otros servicios tales como refugios de emergencia, asistencia para vivienda y defensa legal.

Hogar para Mujeres Asiáticas de AACI (en inglés)

Línea directa las 24 horas: 408-975-2739

Idiomas: inglés, español, vietnamita, mandarín y otros idiomas asiáticos

Community Solutions (Condado Sur)

Línea directa las 24 horas: 1-877-363-7238

Idiomas: inglés y español

Next Door Solutions para la Violencia Doméstica (en inglés)

Línea directa las 24 horas: 408-279-2962

Idiomas: inglés y español

Maitri (en Inglés)

Línea de ayuda: 1-888-862-4874 (en vivo: lunes a viernes, de 9 a. m. a 3 p. m.; mensajes de voz verificados posteriormente)

Idiomas: inglés e idiomas del sur de Asia

YWCA Silicon Valley (en inglés)

Línea directa las 24 horas: 1-800-572-2782

SafeChat Silicon Valley (en inglés)

Chat en vivo en línea

Abierto los 7 dias de la semana

Idiomas: inglés y español