Es hora de decidir “no, gracias”

Por Mariana Phipps

Debido al aumento de casos de COVID-19 en todo el país y nuevas restricciones estatales y locales la mayoría de personas están decidiendo quedarse en casa.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades les recordó a los ciudadanos que "las pequeñas reuniones en el hogar son un factor importante que contribuye al aumento de los casos de COVID-19", y sugirió que las celebraciones de Acción de Gracias que no conllevan ningún riesgo son las que se llevan a cabo "virtualmente o con miembros de su propia casa ”y nadie más. Eso incluye solo a las personas que actualmente viven con usted; no incluye a los estudiantes universitarios que regresan a casa.

La semana pasada, los gobernadores de California, Oregón y Washington emitieron un aviso instando a sus residentes a evitar los viajes fuera del estado y recomendando que los visitantes que ingresen a sus estados se pongan en cuarentena durante 14 días. También dijeron que las personas que viajan deben evitar interacciones con personas que no sean de su hogar inmediato.

Si necesita rechazar cortésmente una invitación de un amigo o familiar, aquí le indicamos cómo hacerlo.

Sea claro y directo

No tiene que ser demasiado detallado sobre su decisión, simplemente puede decir algo como, "Ojalá pudiera estar allí, pero estoy evitando las reuniones debido al COVID", es claro y comprensible.

Entrar en demasiados detalles es donde uno se abre a la conversación y a debate. La parte complicada de esto, por supuesto, es la posibilidad de que la otra persona sienta que estamos juzgando su posición o diciendo: 'No deberías estar haciendo X'.

Evite decir algo como, 'No estás siguiendo las reglas, por lo tanto, no puedo ir al Día de Acción de Gracias', va a poner a la otra persona a la defensiva. En cambio, si dice ‘Me siento incómodo en poner a mi familia en alguna situación de riesgo, así que tendremos que decir no muchas gracias.’

Muestre su decepción

El hablar de la cena como algo de lo que le entristece tener que renunciar, en lugar de algo desagradable que se le está imponiendo, hará una gran diferencia.

Es perfectamente razonable decir: 'Sabes, realmente aprecio la invitación. No sabes cuánto me encantaría pasarla con ustedes. Realmente los extraño eso pero estoy preocupado

Si el anfitrión tiene claro que es a las circunstancias a las que dice no, no a su generosidad, es menos probable que se sienta rechazado. Decir algo como ‘Es difícil para mí decirte esto porque realmente quiero estar allí, pero no podré divertirme porque estaré demasiado nervioso" podría transmitir el mensaje.

Sugiera una alternativa

Sugerir una llamada de Zoom o una llamada telefónica al día siguiente, puede hacer que el anfitrión acepte fácilmente rechazar la invitación.

Considere enviar un regalo

Si se trata de una cena formal y tiene los medios, podría considerar enviar flores o ayudar a comprar un pastel. Incluso enviar una tarjeta es un gesto agradable, ya sea antes o después de la comida, simplemente algo que muestre que está pensando en esa persona.

No te lo tome como algo personal si se enojan con usted

Si se ha esforzado por ser amable y considerado y alguien aún no acepta su elección, no es culpa suya. Es más importante tomar la decisión correcta para usted que arriesgarse cuando no quiere.

Estamos lidiando con una pandemia mundial y es realmente importante ser conscientes en ese sentido. En este momento, está haciendo su parte por su salud y la de sus seres queridos.