Mayoría de latinos votaron contra Trump, el perdedor de la Casa Blanca

Por Manuel Ortiz

Alianza News

San José, California. El presidente Donald J. Trump perdió, por mucho, las elecciones del 3 de noviembre. No obstante, en una actitud que muchos consideran como dictatorial e incluso demencial, el mandatario desconoce su derrota inventando un fraude sin poderlo probar.

En un delirante y maniqueo intento por defender a Trump e intentar tapar el sol con un dedo, algunos dentro y fuera de los Estados Unidos sostienen que el resultado de las elecciones aún no es oficial. Hay que hacer memoria. Donald Trump festejó a lo grande su victoria la madrugada siguiente a las votaciones del 2016, a pesar de que éste había perdido el voto popular y el Colegio Electoral no había confirmado nada.

El voto latino

En los Estados Unidos hay 60 millones de personas de origen latinoamericano, de las cuales, 32 millones tienen derecho a votar. Estas personas se encuentran, en su mayoría, en Nuevo México (43%), California (30%), Texas (30%), Arizona (24%) y Florida (20%).

El llamado voto latino es tan diverso como diversa es Latinoamérica. Aunque se sigue procesando la información sobre el voto latino en las pasadas elecciones, por las encuestas de Latino Decisión, una prestigiosa organización dedicada a investigar este tema se sabe que aproximadamente el 74% de los mexicoamericanos votaron por Biden, en contraste con los cubanos en Florida, que le otorgaron su preferencia con 52% a Trump.

No es un secreto que las comunidades latinas en los Estados Unidos no siempre están politizadas y cuesta mucho trabajo que se registren para votar. Por ende, previo a las elecciones, algunos analistas y activistas promotores de la democracia temían en el 2020 los latinos no salieran a votar. Pero no fue así.

Aunque se sigue procesando la información sobre las preferencias electorales de las minorías en las últimas elecciones, la encuesta de salida de American Election Eve Poll (dada a conocer por la agencia EFE) indica que los latinos votaron de manera masiva contra el presidente Trump. Y no solo eso. “En estas elecciones los latinos se convirtieron en el segundo grupo de población más numeroso, tras los blancos no hispanos, con 32 millones de posibles votantes, su votó jugó un papel vital en estados como Arizona, Pensilvania, Nevada y Florida, entre otros”, reportó EFE.

Este voto masivo latino fue, en gran medida, promovido desde la bahía de San francisco. Rudy Espinoza, un activista joven, promotor de la democracia en el condado de San Mateo, dijo a Alianza News que desde distintos puntos del Área de la Bahía de San Francisco, se organizaron e hicieron más de 5 millones de llamadas en español para que la gente se registrara para votar en todos los estados claves como Arizona, Nevada, Georgia, Texas, Pensilvania, Michigan y California, entre otros.

Trump perdió con los latinos porque durante los cuatro años de su gobierno se dedicó, como lo ha señalado Alex Nowrasteh, analista de políticas de inmigración en el Instituto Cato por la Libertad y la Prosperidad Global, a atacar fuertemente a toda la población migrante en el país.

Pero, ¿qué pasaría si el actual ocupante de la Casa Blanca no se quiere salir de ella?

Si Trump se negara a dejar el poder “comenzaríamos movilizaciones en todo el país para exigir que se respete el voto”, dijo a Alianza News Jason González, un latinoamericano que trabaja con la organización Seed the Vote (Sembrando el voto) en el Área de la Bahía de San Francisco.

“Ya basta de prevenir y complicar el voto de nuestras comunidades”, dijo González, quien añadió que desde la Casa Blanca han hecho todo lo posible por obstaculizar el voto de las minorías. “Muchas personas trabajaron muy duro para promover el registro de voto entre los latinos. Las personas hicieron un gran esfuerzo para votar a pesar de la pandemia y otros obstáculos, y no es justo desconocer esto”.

Por su parte Ted Lewis, director de Global Exchange, una organización internacional de derechos humanos con sede en San Francisco, aseguró a Alianza News que desde mucho tiempo antes de las elecciones, el presidente Trump ha “tratado de manipular el sistema y las percepciones para justificar su rechazo al resultado de la elección”.

Lo más grave, señaló Lewis, “es que las maniobras de Trump con el Pentágono indican que el presidente podría estar operando para abrir canales para un gobierno ilegítimo”.

Al respecto, cabe resaltar que luego de las elecciones, el 9 de noviembre, Donald J. Trump despidió, a través de su cuenta en Twitter, al secretario de la Defensa, Mark Esper, en lo que la agencia Associated Press calificó como “una medida sin precedentes por parte de un mandatario que no ha aceptado su derrota electoral y está molesto con un líder del Pentágono al que no considera lo suficientemente leal”.