El 68.8 por ciento de los conductores de Uber, Lyft, quieren seguir siendo independientes

Por Ángel Guerrero

Casi siete de cada diez conductores de plataformas y aplicaciones, como Uber y Lyft, prefieren mantener su estatus de contratistas independientes, lo que básicamente significa que apoyan la Proposición 22 de California, de acuerdo con una nueva encuesta.

La encuesta es de Harry Campbell, un ingeniero que ha sido conductor de tiempo completo por aplicaciones y ahora se dedica a un blog sobre los choferes. Su página se llama Ride Share Guy.

Harry envió en septiembre encuesta a todos los subscritores de su blog, y las respuestas que obtuvo para California no son muy diferentes a las del resto de la nación.

El 68.8 por ciento de los conductores respondió que desea seguir siendo contratista independiente, no empleados de empresa. Pero el margen puede aumentar, pues el 20 por ciento está todavía indeciso.



Al preguntarles específicamente si estaban en favor de la proposición 22, el 67 por ciento dijo que apoya esa proposición que será presentada a los electores en la boleta del 3 de noviembre.

También estos resultados pueden aumentar, pues hay un 16 por ciento de conductores que continúa indeciso.

A nivel nacional el 79 por ciento de los encuestados aseguró que quiere seguir siendo contratista independiente, no empleados de empresa.

La encuesta también encontró que los conductores van por buen camino pues calculan que ganan 17 por ciento más ahora. En promedio ganan $19.73 dólares antes de los gastos que tienen que invertir para mantener el trabajo.

Sobre los principales motivos por los que los conductores prefieren este tipo de trabajo, el 52.9 por ciento dijo que por la paga, por lo que gana al conducir.

Un 36.7 por ciento valoró más que la paga, la flexibilidad para decidir dónde, en qué horario y cómo trabajar.

Poco más de la mitad de los conductores trabaja con Uber.

En las respuestas a la encuesta, el 50.8 por ciento dijo que prefiere trabajar para Uber, el 19.9 por ciento respondió que para Lyft, y 22.9 por ciento respondió que indistintamente para Uber y Lyft.

Por lo que respecta a la preferencia electoral, el 27.7 por ciento de los electores consultados se definió como independiente, el 26.3 por ciento republicano y el 25.4 por ciento demócrata. Un 11.1 por ciento dijo que prefería no contestar, pero esto incluye a muchos residentes legales que por no ser todavía ciudadanos estadunidenses, aún no pueden votar.

El 54.9 por ciento de los conductores ha contratado seguro para viajes compartidos, el 39.3 por ciento todavía no tiene; unos cuantos prefieren no contestar.

Los resultados de la encuesta del Ride Share Guy no distan mucho de los de otras consultas sobre la Proposición 22.

El resultado común es que la mayoría de los conductores, en un radio de 3 a 1, prefiere mantenerse como contratistas independientes y con ello garantizarse un salario adecuado y conservar la flexibilidad de horario de trabajo.

También la mayoría apoya la Proposición 22, aunque Harry no preguntó sobre ventajas de esa proposición, como los servicios de salud para quienes conduzcan más de 20 horas semanales, protección ante acoso, y un plan para accidentes.