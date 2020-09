Escultura en tributo a los verdaderos héroes de la pandemia recorre Redwood City



Alianza News / P360P



Redwood City.- Alrededor de 15 vehículos circularon por el centro de Redwood City la mañana de este domingo adornados de carteles fosforescentes y globos rosas con ojos pintados y cubrebocas azules.



Quienes condujeron los carros iban pitando el claxon y saludando a los paseantes por la calle para llamar la atención.



“Se trata de una caravana para rendirle tributo a los verdaderos héroes en esta pandemia, y para concientizar a la comunidad sobre la necesidad de seguir usando el cubrebocas”, dijo Verónica Escámez, directora de Casa Círculo Cultural, la organización responsable del evento, junto con la organización We Vote Redwood City.



Al frente de la larga fila iba un MINI Cooper rojo, seguido de una camioneta gris que jalaba un remolque con una enorme escultura de Coronavirus del artista mexicano radicado en Redwood City Fernando Escártiz, apoyado por el artista japonés Yoshinori Asai y el grupo creativo de la clase de arte de Casa Círculo Cultural.



El coronavirus verde con rosa tenía sobre este cinco superhéroes en representación la diversidad étnica de las personas que le han hecho frente al virus SARS-CoV-2 desde sus distintas profesiones y oficios.



El coronavirus de ojos rojos y enojados miraba a los súper héroes que amenazan su existencia sobre él. Al centro y casi en lo que sería la frente del virus, la mujer maravilla vestida de azul y blanco para representar a médicas y enfermeros.



Batman, a su lado derecho, vestido de negro y azul, en pie por el sector de seguridad: la oficina del alguacil y el departamento de policía. Por el lado izquierdo, Capitán América vestido de gris con amarillo fosforescente para representar el uniforme del cuerpo de bomberos y paramédicos.



Superman, en la fila de atrás del lado derecho, pero, en lugar de una S roja en el pecho, el logo de la oficina de correos para hacer honor a los repartidores a domicilio que no han parado.



De la misma manera, en la parte de atrás, pero del lado izquierdo, un corpulento Hulk con los pantalones rasgados del personaje original, pero de piel tostada por el sol y, en la mano, una caja de verduras y un pesticida, para representar a todos los campesinos y trabajadores del campo; sin cuya labor no llegaría a nuestra mesa el sustento de cada día.



“Tenemos que recordarle a las personas que la pandemia, lamentablemente, no ha terminado y nos tenemos que cuidar unos a otros. Nosotros decidimos usar el humor y el arte para mandar un mensaje contundente que podría salvar vidas: ponte el cubrebocas”, comentó Escámez.



Aprovechando el gran alboroto que causó la caravana de autos y el enorme coronavirus con los súper héroes encima, Casa Círculo Cultural y We Vote Redwood City invitaron a la población a registrarse para votar en las próximas elecciones.