Mexicana Issabela Camil: "Vencer el desamor" tiene "alto contenido social"

México, 6 nov (EFE).- La actriz mexicana Issabela Camil, quien participa en la telenovela "Vencer el desamor", una producción exitosa de la cadena Televisa, dijo en una entrevista con Efe, que en la producción se puede encontrar mucho contenido social además de entretenimiento.

"Es una historia que ha sido aceptada ampliamente, con más de 3,5 millones de televidentes y ha sabido acaparar al público. Es una novela actual con alto contenido social ya que trata temas con los que te puedes reconocer: lenguaje cotidiano, problemas que pueden aparecer en cualquier familia o relación, con cercanía con los personajes", expresó.

Para ella, la audiencia, en el contexto actual de la pandemia, lo que busca es ver historias con las que puedan identificarse, tener algo que ver, un tipo de contenido con el que se siente muy vinculada.

"Es muy bonito estar en un proyecto así, además es una responsabilidad porque estás tratando temas complejos en toda la trama, con cada historia y hay que hacerlo con responsabilidad. Es un orgullo pertenecer a un proyecto donde hay este tipo de contenido social", comentó.

El personaje de Camil, Linda Brown, es una empresaria y heredera estadounidense, inteligente y exitosa y con una buena posición económica. No ha tenido suerte en sus relaciones amorosas y cuando conoce a Eduardo, se obsesiona con él, algo que detona aspectos que no conocía de sí misma.

"Desde afuera podría parecer que no le falta nada, pero sin embargo le falta amor y una familia. Se enamora del personaje de Eduardo y empiezan a ocurrirle cosas que no imaginaba vivir porque ella estaba acostumbrada a manejar su ajedrez y mover su tablero pero de repente se enfrenta a este hombre y se ve vulnerable", contó la actriz.

SIMILITUDES CON EL PERSONAJE

Camil encontró en Linda Brown algunas de sus cualidades y, aunque se fue guiando por el guion para darle vida, puede que añadiera algunas de sus experiencias vitales porque el personaje de "Vencer el desamor" también es una mujer independiente.

Aunque no es empresaria, la actriz decide su camino en la vida, dijo, y aunque está casada y tiene dos hijas, lleva su matrimonio a la par con su marido y tiene "mil sueños" donde camina sola, entre ellos el próximo lanzamiento de su marca de kimonos o su prolífica carrera como actriz.

"Yo también decido en mi vida y sé moverme, y eso me acercó a Linda. Ella también tiene doble nacionalidad, mi mamá es americana (estadounidense), yo no soy empresaria pero manejo mis cosas, soy una mujer moderna, independiente y que no se achica ante ninguna situación; eso nos une al personaje y a mí", concretó.

Durante la cuarentena, Camil reafirmó la idea de que la cultura es algo imprescindible para el ser humano, algo que su marido, el actor y diputado que lidera la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer, reflejó en una frase que para ella retrata este sentir: "La cultura tiene que venir en la canasta básica".

"¿Qué hubiera sido de nosotros sin los libros, la música, las series, las novelas...? Hubiéramos enloquecido mucho", añadió.

Y en este tiempo también ha buscado proyectos que, como "Vencer el desamor", le resulten interesantes, pero sin premura de estar continuamente trabajando.

"Todos los proyectos en los que he estado han sido una delicia y los tiempos en los que no he trabajado he crecido como ser humano, en otros colores que tengo en mi vida. La vida viene en olas y hay que saber surfear en ellas y no presionar. Yo he sabido cómo aguantar y estar contenta con lo que tengo hoy", terminó Camil.