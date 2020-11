Deschamps convoca a Mbappé pese a su lesión y llama por vez primera a Thuram

París, 5 nov (EFE).- El seleccionador francés, Didier Deschamps, convocó para los tres próximos partidos internacionales a Kylian Mbappé, pese a que actualmente se encuentra lesionado, al tiempo que llamó por vez primera a Marcus Thuram, hijo de Lilian y que ve premiadas así sus buenas actuaciones con el Mönchengladbach.

En la lista figuran también los barcelonistas Antoine Griezmann y Clément Lenglet, el madridista Raphael Varane y el bético Nabil Fekir, pero se cae con respecto a la última convocatoria el también jugador del Madrid Ferland Mendy.

Tampoco está entre los convocados, para jugar un amistoso el próximo miércoles contra Finlandia y los duelos de la Liga de las Naciones contra Portugal el sábado y frente a Suecia el martes siguiente, el atacante del Rennes Eduardo Camavinga, también lesionado.

"La baja de Camavinga está claro por su lesión, pero no está claro en el caso de Mbappé, aunque no jugara ayer. Nosotros no tenemos la seguridad de que no esté disponible", señaló Deschamps.

La sorpresa está en la convocatoria de Thuram, de 23 años, que acude por primera vez a la selección francesa porque, según el seleccionador, "ha entrado en la etapa superior" y "tiene la capacidad de marcar diferencias con mucha potencia y golpeo".

- Lista de Deschamps:

Porteros: Benoît Costil (Burdeos/FRA), Hugo Lloris (Tottenham/ING), Mike Maignan (Lille/FRA), Steve Mandanda (Marsella/FRA).

Defensas: Lucas Digne (Everton/ING), Léo Dubois (Lyon/FRA), Lucas Hernandez (Bayern Múnich/ALE), Presnel Kimpembe (PSG/FRA), Clément Lenglet (Barcelona/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Múnich/ALE), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ING).

Centrocampistas: N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Steven Nzonzi (Rennes/FRA), Paul Pogba (Manchester United/ING), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Moussa Sissoko (Tottenham/ING), Corentin Tolisso (Bayern Múnich/ALE).

Delanteros: Wissam Ben Yedder (Mónaco/FRA), Kingsley Coman (Bayern Múnich/ALE), Nabil Fekir (Betis/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ING), Antoine Griezmann (Barcelona/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ING), Kylian Mbappé (PSG/FRA), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach/ALE).