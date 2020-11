Sam Lowes y Albert Arenas con el mismo objetivo

Madrid, 4 nov (EFE).- El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y el español Albert Arenas (KTM) afrontan a partir de este fin de semana una nueva oportunidad de luchar por su objetivo, que en ambos casos es el mismo, consolidarse al frente de la clasificación provisional del mundial en sus respectivas categorías, en el Gran Premio de Europa que se disputará en el circuito "Ricardo Tormo" de la Comunidad Valenciana.

Lowes llega a Valencia pletórico de moral, después de protagonizar nada menos que cinco podios consecutivos y los tres últimos con sendas victorias como bagaje personal, lo que le ha permitido neutralizar la ventaja que había adquirido el italiano Luca Marini (Kalex) y ponerla a su favor con 7 puntos sobre Enea Bastianini y 23 respecto al primero.

En cualquier caso, Sam Lowes tendrá que tomárselo con cierta calma en un circuito en el que todavía no ha logrado un podio y en el que le van a crecer los rivales de manera más alarmante en cantidad que en calidad -a todos les sobra-, puesto que en el "Ricardo Tormo" todos los pilotos españoles querrán despuntar, en particular los valencianos, con Jorge Navarro (Speed Up) y Arón Canet (Speed Up), a la cabeza, pero sin olvidar a los Jorge Martín (Kalex), Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y Xavier Vierge (Kalex).

Siempre con puntualizaciones o aspectos distintos a tener en cuenta, pues en el caso de Navarro o Canet, la victoria o el podio para cualquiera de ellos sería la confirmación en el caso del primero de lo acertado de su renovación para una temporada más por Speed Up y, en el caso del otro, de su extraordinaria temporada de debut en la categoría intermedia.

Jorge Martín, por su parte, era uno de los pilotos que optaba al título mundial y, en algunos instantes, las cuentas le salían, pero su positivo por coronavirus le alejó irremisiblemente de esa lucha y ahora sólo le queda la satisfacción de intentar conseguir alguna victoria antes de dar el salto a MotoGP de la mano de Ducati y la escudería Pramac.

Vierge y Fernández tendrán el mismo objetivo que Martín, intentar el podio o la victoria como mal menor a una temporada con muchos altibajos, aunque enfrente van a tener a rivales nada fáciles como los italianos Enea Bastianini, Luca Marini, Marco Bezzecchi, pero también al australiano Remy Gardner, el japonés Tetsuta Nagashima o el estadounidense Joe Roberts, todos ellos sobre sendas Kalex.

Algo más fácil lo tiene Albert Arenas, que en su caso literalmente se podría decir que llega al circuito de su casa, de su equipo, pues la escuadra de Jorge Martínez "Aspar" ha tenido en el "Ricardo Tormo" todos los marcadores necesarios para crecer en la competición, tanto a nivel nacional como internacional.

Arenas seguro que buscará incrementar su ventaja respecto a su rival más directo, el japonés Ai Ogura (Honda), que ahora se encuentra a diecinueve puntos del español, pero también tendrá que defenderse del italiano Celestino Vietti (KTM), apenas un punto por detrás de él.

Si en Moto2 los pilotos españoles buscarán destacar desde los primeros instantes en la Comunidad Valenciana, en Moto3 la relación de pilotos nacionales es tan amplia y brillante, que difícilmente se les tendría que escapar el triunfo.

Encabeza esa lista de "aspirantes españoles", obviamente, el líder del mundial, Albert Arenas, pero sin poder olvidarnos de Jaume Masiá (Honda), Raúl Fernández (KTM), Jeremy Alcoba (Honda) o Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), que fue el último vencedor en el "Ricardo Tormo", pues en este escenario ganó el pasado año su primer gran premio en el campeonato del mundo de motociclismo, e incluso pensar en Alonso López (Husqvarna) o Carlos Tatay (KTM) en estar sobre el podio.

Juan Antonio Lladós