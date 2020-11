Sam Lowes dispuesto a continuar su racha triunfadora

Madrid, 3 nov (EFE).- El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), líder en la clasificación provisional del mundial de Moto2 y vencedor de las tres últimas carreras de manera consecutiva dice estar dispuesto a continuar con su racha en Cheste (Valencia), en un circuito que le "gusta mucho".

"Es una pista que me gusta, he alcanzado el 'Top 5' pero todavía no el podio, aunque disfruto pilotando en este trazado y tiene partes complicadas, buenos puntos de adelantamiento y me gusta especialmente el último sector", explica en la nota de prensa de su equipo el líder del mundial.

"Tengo ganas de trabajar para mantener aquí la buena dinámica de las últimas carreras pues llegamos en una situación nueva este año ya que lideramos la clasificación y estamos en disposición de pelear por el campeonato del mundo". continúa Lowes.

"Es algo realmente excitante y que motiva, pero no por ello tenemos que cambiar nuestro enfoque o manera de trabajar ya que hay por delante tres intensos Grandes Premios y no hay que perder la concentración", explica Sam Lowes.

"Esperemos que el buen tiempo nos acompañe y podamos disfrutar de un buen primer fin de semana en Valencia", recalca el piloto británico, que lidera la clasificación provisional del mundial con 178 puntos y una ventaja de siete puntos sobre su inmediato perseguidor, el italiano Enea Bastianini.