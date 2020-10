Gaudu evita el doblete de Soler en la Farrapona y los favoritos firman tablas

Marc Soler: Quizá me he precipitado. Siento rabia".

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El español Marc Soler (Movistar) ha asumido que podía haberse precipitado al lanzar su ataque antes de tiempo para hacerse con la victoria en la undécima etapa de la 75 Vuelta a España, en la que se ha impuesto el francés David Gaudu (Groupama FDJ).

"Siento rabia por no ganar porque quizá me he precipitado al lanzar el ataque. Pensaba que no se haría tan largo", ha reconocido el catalán nada más cruzar la línea de meta en el Alto de La Farrapona-Lagos de Somiedo.

Soler ha reconocido que desde el coche le habían advertido que hacía viento de cara y esa ha sido una de las circunstancias que le han impedido pelear por conseguir su segundo triunfo en la Vuelta tras el conseguido en la segunda etapa en la localidad navarra de Lekunberri.

No obstante, se ha mostrado satisfecho porque ha conseguido uno de los objetivos con los que afrontaba la etapa que era recortar tiempo con los primeros clasificados y ha logrado aventajar en más de un minuto a los cinco primeros clasificados.

"He recortado tiempo y estoy contento por las sensaciones de hoy. Agradezco el gran trabajo que ha hecho mi compañero Nelson Oliveira en la escapada", ha explicado.

Soler mantiene su convicción de seguir dando pasos adelante en la clasificación y ha anticipado que este domingo, en la etapa que finaliza en el alto de L'Angliru "vamos a seguir intentándolo".