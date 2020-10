La primera Expo Aladi virtual pone su foco en el comercio y el empleo

Montevideo, 26 oct (EFE).- Con el foco puesto en el comercio y el empleo después de que la covid-19 llevara a que se perdieran unos 40 millones de puestos de trabajo en el continente, comenzó este lunes la edición 2020 de la Expo Aladi, organizada por la Aladi y Ecuador, y que por primera vez se lleva a cabo de manera virtual.

Así lo explicó a Efe el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integracion (Aladi), el uruguayo Sergio Abreu, quien resaltó que la llegada del coronavirus afectó a las micro, pequeñas y medianas empresas, "que de alguna forma es la base social de América Latina, ya que están relacionadas con el 60 % del Producto Interno Bruto".

"El comercio y empleo son los grandes desafíos que hoy tenemos y los que tenemos que encarar", subrayó Abreu.

En ese sentido, apuntó que este evento, la macrorrueda de negocios multisectorial más importante de la región, organizado por la Aladi y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador -a través de Pro Ecuador-, reúne a cerca de 700 empresarios, quienes van a hacer su primera experiencia mediante este mecanismo.

"Creo que va a ser una buena prueba, hay que analizarlo, ver los resultados. Nosotros simplemente después podemos cuantificar y hacer el seguimiento. No seguimos empresa por empresa, obviamente, pero sí podemos decir y evaluar puntualmente cuál es el ritmo o el resultado que se obtiene a través ahora del comercio digital", indicó Abreu.

Además, el secretario general aseguró que, a partir de ahora, la Aladi piensa organizar tres eventos de este tipo por año, que serán digitales o de carácter virtual.

En la Expo Aladi 2020, los empresarios se relacionarán marcando cuáles son los temas en los que tienen mayor interés y allí podrán hacer negocios y asociaciones.

"Es un instrumento muy útil porque evita traslados y en particular, ayuda a los empresarios a poder comunicarse en estas condiciones", aseveró Abreu sobre el encuentro, que se extenderá hasta el próximo 30 de octubre.

Asimismo, apostilló que en la Expo "no va a faltar ningún tipo de información que no sea todo lo requerido por los empresarios entre ellos y, en particular, utilizando la información que la Aladi brinda respecto de las preferencias arancelarias o las circunstancias que están vinculadas a la regulación del comercio".

La apertura del encuentro contó con las palabras de Abreu y del presidente del Comité de Representantes de la Aladi, el paraguayo Victor Verdún Bitar, quienes se encontraban en la sede ubicada en Montevideo.

También hablaron desde Ecuador el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, y el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de ese país, Luis Gallegos Chiriboga.

La macrorrueda de negocios está integrada por empresas de los trece países miembros de la Aladi -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela-, además de otras de naciones invitadas de Centroamérica y el Caribe.

Dichas empresas, tanto importadoras como exportadoras, pertenecen a distintos sectores como los alimentos y bebidas procesados; los envases y empaques; la madera, el metal, sus manufacturas y acabados de construcción; materiales eléctricos, maquinarias y equipos agrícolas y de transporte de mercancías.

Además, hay otras cuyo rubro es el plástico, el caucho y sus manufacturas; productos farmacéuticos, químicos y equipos médicos; servicios vinculados a las tic y relacionados con el medioambiente; y textiles, confecciones, calzado y manufacturas de cuero.