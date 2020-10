El patinete eléctrico, una especie invasora en las ciudades italianas

Roma, 24 oct (EFE).- Invade las calles italianas y ha provocado cientos de accidentes. Aunque llegó para solucionar problemas, esta especie invasora parece haber creado más, y no se trata de una planta o un animal, sino del patinete eléctrico.

La compra o el alquiler de este medio de transporte no deja de crecer en ciudades como Milán o Roma, que concentran más del 40% de todos ellos, pero la falta de normas y control en torno a su uso ha derivado en centros históricos atestados de patinetes mal aparcados así como accidentes.

EL BOOM DE LOS PATINETES DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO

Los patinetes comenzaron a extenderse entre la población para uso personal (Italia financia el 60%, hasta 500 euros en la compra de estos medios eléctricos), pero sobre todo alquilados a las múltiples empresas que los han distribuido en distintas ciudades.

Son los segundos los que causan estos los problemas de invasión de los espacios peatonales.

En Roma hay más de 3.000 patinetes de uso compartido, distribuidos por seis empresas presentes también en otras ciudades: las estadounidenses Helbiz, Lime y Bird, Dott (Países Bajos), Wind (Alemania) y Keri (Estonia).

"Me gusta lo convenientes que son. Teniendo en cuenta cómo el coronavirus afectó a Italia, me preocupaba moverme en espacios cerrados como el metro o el bus. Además no planteaban una barrera lingüística como otros medios de transporte", cuenta Sonny, un estadounidense.

Recurrir a estos vehículos mata dos pájaros de un tiro: tras el confinamiento la gente evita el transporte público y recurre a medios privados, con lo que estos patinetes se convierten en una opción ecológica al evitar el uso del coche, y segura, al evitar aglomeraciones.

El problema llegó después ante el mal uso que hacen de ellos muchos usuarios, hasta el punto de que la pasada semana Milán ha lanzado un servicio de recogida de estos vehículos eléctricos que invaden sus aceras.

Según la fiscalía de Milán, en la ciudad hay más patinetes compartidos de los que la administración municipal permitió a las empresas poner en circulación, lo que el alcalde, Giuseppe Sala, ha calificado como un "asunto grave, que sugeriría retirar inmediatamente la autorización a quienes han puesto más patinetes de los esperados".

UNA JUNGLA URBANA

La falta de regulación sobre su estacionamiento, descrita en algunos medios como una "jungla urbana" es objeto de críticas desde muchos sectores.

Personas con discapacidades motoras y sensoriales, pero también ancianos y padres con cochecitos se ven obligados a hacer slalom y piruetas todos los días para evitar accidentes, señalan los medios.

"Los patinetes se han extendido de forma desenfrenada, con una situación que está a punto de estallar: veo escenas preocupantes, con gente exasperada tirándolos al suelo, y se encuentran aparcados por todos lados", comentó Carlo Tosti, presidente de Telma Lab, empresa especializada en la innovación en campos como el transporte, la energía, la logística, la movilidad y el medio ambiente, a la prensa local.

Los pueden conducir los mayores de 14 años, y el uso de casco es obligatorio hasta los 18. En caso de haberlos, deben utilizarse en carriles bici, y si no en vías urbanas con un límite de velocidad máximo de 50 km/h. No pueden ir a más de 25 km/h, o 6 km/h en vías peatonales y si se conducen de noche o con poca luz, es obligatorio ser visible.

Es decir, su uso queda "regulado", pero qué hacer con ellos al terminar, no, por lo que es corriente encontrarlos en medio de la acera.

Un caso aparte es en la ciudad de Pisa, donde sí se han establecido espacios específicos para estacionar estos aparatos.

"La atención principal está dentro de las Murallas. Aquí el estacionamiento es obligatorio, es decir, se debe hacer en los puestos especiales, de lo contrario el alquiler no cesa y se sigue pagando el servicio", explica Michele Francione, director de desarrollo de Bit-Mobility en Italia.

MÁS DE 150 ACCIDENTES EN TRES MESES EN MILÁN

A todo ello se suman los accidentes, que como ejemplo, solo en Milán han sido más de 150 en apenas tres meses, como el de un hombre que perdió el control y terminó chocando con el parabrisas de un coche o un chico que, solo y por la noche, acabó rodando por el suelo.

Y esto es la punta del iceberg, ya que los datos reseñados únicamente se refieren a los accidentes que terminan con una llamada al 118 (el número de emergencias italiano).

En Budrio (norte) falleció en junio la primera víctima italiana conduciendo un patinete eléctrico: un hombre de 60 años embestido por un coche en una rotonda cuando iba de camino al trabajo.

El Instituto de Seguros para la Seguridad en Carreteras de EEUU (IIHS, siglas en inglés, señala que las lesiones en la cabeza serían menos graves si se generalizara el uso del casco, pero es "difícil para las empresas que proporcionan los patinetes también distribuir cascos", como dijo a prensa la vicepresidenta de investigación del IIHS, Jessica Cicchino.

Paula Bernabéu