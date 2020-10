Causeur, aislado por COVID-19, y Carroll con molestias, bajas en el Clásico

Contenido relacionado

Laso: "La falta de público hace perder emoción, pero sigue siendo un Clásico"

Madrid, 22 oct (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, consideró que, aunque la falta de público por la pandemia de coronavirus hace que se pierda "emoción y atmósfera", el duelo de este viernes de Euroliga contra el Barça en el Palau Blaugrana "sigue siendo un 'Clásico'" y deberán jugar a buen nivel para ganar.

"Un 'Clásico' siempre es un 'Clásico', estamos en una situación especial, sin público, ayer leía a Saras (Jasickevicius, entrenador del Barça) algo que es claro, que la falta de público te hace perder la emoción, la atmósfera. Ojalá cuanto antes puedan volver, pero sigue siendo un Barcelona-Real Madrid, son grandes partidos y tenemos que jugar a buen nivel si queremos ganar", consideró.

El técnico vitoriano del Real Madrid se refería a las declaraciones del entrenador lituano de su rival este miércoles a Barça TV, en las que decía que un partido de estas características "sin público pierde el 50%".

Respecto a su rival, Laso consideró que se ha movido "muy bien" en el mercado, con fichajes como el base griego Nick Calathes y la llegada de Jasickevicus al banquillo, que "intentará imponer su filosofía". "No concibo el Barcelona sino como un equipo muy potente, versátil y con capacidad, y la entrada de Saras, como antes Xavi (Pascual), (Svetislav) Pesic, son grandes entrenadores", dijo.

El Real Madrid no está especialmente preocupado por si el hispanomontenegrino Nikola Mirotic, ausente de los últimos encuentros por un positivo pro COVID-19, podrá jugar. "Nuestra obligación es planificar con que van a jugar los mejores del contrario, si hay bajas hay que adaptarse. No me parecería justo para el resto de jugadores del Barcelona que solo pensáramos en Mirotic", consideró Laso.

Para el preparador blanco la final de la Supercopa Endesa en la que se impusieron por 72-67 al conjunto azulgrana no es una referencia, aunque "enseña cosas" del rival. "Cuando mejor ves las cosas es cuando te enfrentas, a partir de aquí ambos equipos hemos cambiado situaciones ofensivas, defensivas...", explicó.

El Real Madrid está en una inusual decimoquinta posición de la Euroliga tras haber caído en tres de sus cuatro duelos, ante el TD Systems Baskonia (76-63), el Valencia (77-93) -que consideró sus "dos peores partidos" en este arranque de campaña- y el Armani Milán italiano (78-70), pero su técnico consideró que en el inicio de temporada tiene poco sentido fijarse en la clasificación.

"Es absurdo pensar en eso ahora mismo, me fijo en lo que puedo controlar. Si nosotros estamos bien y mejoramos ganaremos partidos, sino mejoramos no ganaremos. No me preocupa ahora mismo el aspecto clasificatorio porque lo más inmediato sería entrar entre los 8 primeros (de la Liga Endesa) para la Copa del Rey. Tampoco estoy contento de ir 5-0 en Liga, estoy más cera de la Copa del Rey, pero mi objetivo ahora es que el equipo siga creciendo", analizó.

En cuanto a los aspectos más urgentes para mejorar, Laso mencionó que en diferentes partidos han sufrido con aspectos distintos, como las pérdidas de balón, el rebote o la defensa. "Con lo cual creo que es un tema de continuidad en el juego, defensiva y ofensiva", sentenció.