Roberto Soldado, positivo por coronavirus

Soldado se encuentra "bien" y ya cuenta "los días para volver"

Granada, 20 oct (EFE).- El delantero del Granada Roberto Soldado, que ha dado positivo por coronavirus en las pruebas PCR previstas en el protocolo de la UEFA, apuntó este martes que se encuentra "bien", que le duele "mucho" no poder estar con sus compañeros y que ya cuenta "los días para volver".

"Hola granadinistas, quiero deciros que he dado positivo por COVID. Me duele mucho no poder estar junto a mis compañeros en estos partidos tan especiales", indicó Soldado este mediodía en su cuenta personal de Twitter.

"Me encuentro bien y desde casa animaré como uno más. Desde hoy cuento ya los días para volver", añadió el delantero del Granada, que "se encuentra asintomático, ha quedado aislado en su domicilio y está en seguimiento constante por los servicios médicos del club", según informó la entidad.

Soldado es un jugador clave en los esquemas del técnico Diego Martínez y en los primeros partidos oficiales de la temporada ha sido el delantero centro titular del cuadro rojiblanco.

El positivo por coronavirus de Soldado en las pruebas PCR previstas en el protocolo de la UEFA provocará que falte al partido contra el PSV Eindhoven de este jueves y, probablemente, a la mayor parte de los cinco siguientes que jugará el Granada hasta el 8 de noviembre, tres de LaLiga Santander y dos más de la Liga Europa.

El positivo del jugador del Granada provocó que este mismo martes se procediera a la pulverización y nebulización de las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Granada.

Además, el resto del equipo granadino, que tenía previsto entrenar esta misma mañana en la citada ciudad deportiva, se ejercitará de manera individual esta tarde en el Estadio Los Cármenes antes de partir a primera hora del miércoles a tierras holandesas.