Rins logra su primer triunfo, Mir el liderato y Márquez el segundo podio

Contenido relacionado

Alex Rins orgulloso de ganar "liderando casi toda la carrera"

Madrid, 18 oct (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), vencedor del Gran Premio de Aragón de MotoGP en el circuito de Motorland Alcañiz, dijo estar muy orgullos de "hacer una buena carrera y de liderarla casi todo el tiempo.

"Esto es nuevo para mí, porque las otras dos tuve que pelearlas con Rossi y Márquez", dijo.

"Esta vez me ha costado más porque es muy fácil cometer un error cuando estás liderando tantas vueltas, he pilotado bastante bien pero ha sido difícil porque veía que Joan y Álex venían muy rápido y yo tenía que guardar neumático para el final de la carrera", destacó el vencedor en Aragón.

"Correr con el blando trasero es difícil de gestionar hasta el final pero esta victoria significa ese paso que teníamos que dar y es muy importante para mí y para Suzuki, que están trabajando mucho y querían un triunfo así", reconoció Rins.

"No tenía en mi cabeza una carrera así. Le decía a mi equipo que hoy quería hacer una carrera a lo Lorenzo. Ponerme primero y escaparme. Me he escapado un poquito pero cuando me han marcado que tenía a Márquez a 0.0 he pensado que si no me había pasado ya, iría igual de justo que yo de neumáticos", señaló el piloto de Suzuki.

En lo que se refiere a su estrategia, Alex Rins destacó: "no había muchas personas que dieran un duro por mi victoria, pero yo estaba muy tranquilo en la parrilla, estaba estudiando la línea que trazar en la salida, y he conseguido hacerla bien y ponerme muy rápido cuarto a rueda de las Yamaha".

"Me he puesto a rueda de Maverick, que había demostrado el mejor ritmo del fin de semana, y veía que iba muy fácil detrás de él y cuando le he adelantado he buscado hacer mi carrera y he pensado en gestionar los neumáticos para no destrozarlos y así he llegado hasta el final", recuerda el vencedor.

"Hemos pasado por momentos duros este año y no es fácil puesto que después de las carreras de Austria y Francia, hemos sido fuertes y creía que tenía el potencial para ganar, pero no era capaz de rematarlo, por errores propios por alguna caída desafortunada", continúa Alex Rins.

"No ha resultado fácil llegar hasta aquí y no cabe duda de que había algunas personas que me habían pedido calma después de las caídas de Austria y Francia, pero yo sabía que tenía el potencial para ganar y al final lo hemos logrado", añadió el piloto español.

"Es increíble conseguir esta victoria en Aragón, porque tengo muy buenos recuerdos, veraneando en Valdealgorfa, con mis amigos cuando era pequeño y es una victoria ilusionante, la verdad que es de las mejores que he logrado en mi carrera", asegura Alex Rins.

"Era difícil mantener la calma porque en este circuito hay muchas frenadas en ángulo y es muy fácil cometer un error e irte largo y por esta razón estaba un poco preocupado, pero traté de pilotar como yo sé pues todas las carreras que había hecho hasta ahora eran de persecución y esta vez estaba liderando y eso me hace sentir muy satisfecho porque es una experiencia que acumulas para el futuro", incidió el piloto de Suzuki.