Casemiro: "Hemos regalado la primera parte"

Madrid, 17 oct (EFE).- Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, hizo ejercicio de autocrítica tras la primera derrota de la temporada, ante el Cádiz en el estadio Alfredo di Stéfano y apuntó a la mala actitud de la primera parte como la clave.

"Lo hemos intentado y hemos peleado, pero en la primera parte han jugado mejor que nosotros. En la segunda presionamos arriba y tuvimos más el control del partido, pero el Cádiz tiene calidad y la explicación es que hemos regalado la primera parte", analizó para los medios del club blanco.

"Tenemos que ver los errores, pero la actitud de la primera parte no puede ser esa porque hemos perdido tres puntos contra un rival muy organizado que sabía lo que tenía que hacer dentro el campo. Tenemos que olvidarlo porque entramos en la semana de Champions y hay que empezarla bien porque esto es muy largo", añadió.

Para Casemiro el Real Madrid no ha perdido su solidez defensiva aunque admite que "siempre hay margen de mejora" y defiende que "en la segunda parte no han tirado ninguna vez a portería". El brasileño no ve un problema en una zona del campo y argumentó que el desplome fue del colectivo.

"Hay que seguir trabajando, mejorar en lo ofensivo y defensivo, y que sirva de lección para que no pase esto en el resto de la temporada. Estamos a tiempo de arreglarlo, estar juntos y formar una piña otra vez. Cuando más sólidos estamos, más cerca estamos del objetivo", manifestó.

El Real Madrid se estrena esta semana en la Liga de Campeones y encara el clásico del Camp Nou. Para Casemiro, lo ocurrido ante el Cádiz no les pasará factura.

"Cada partido es una historia, seguimos pensando en ir partido a partido. Toca jugar en Champions contra un equipo difícil, pero tenemos que olvidar y corregir los errores. El Cádiz es pasado y tenemos que pensar en el Shakhtar", sentenció.