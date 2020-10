1-0. El Barcelona se estrella contra la telaraña táctica de Bordalás

Contenido relacionado

Bordalás: "Dudo mucho que Nyom haya dicho ningún tipo de insulto"

Getafe (Madrid), 17 oct (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este sábado en rueda de prensa que duda mucho de que su jugador Allan Nyom, de quien Koeman afirmó que le insultó durante el partido, haya cometido ese tipo de acciones.

Al finalizar el encuentro que el Getafe ganó 1-0 al Barcelona, Koeman habló con Bordalás y después, ante los medios de comunicación, desveló que le dijo que hablara con Nyom porque le había "dicho cosas feas" durante los 90 minutos. Después, el técnico del conjunto madrileño, contestó al neerlandés.

"Eso me comentó. Estoy aquí para hablar de fútbol, no de polémicas. Es verdad que me lo ha dicho. No he hablado con Nyom. Hablaré el domingo con el chico, pero dudo que Nyom, muy competitivo y que vive los partidos, haya dicho eso, pero ni yo ni nadie permitimos esos comportamientos. Se lo he dicho a Koeman, que dudo mucho que Nyom haya dicho ningún tipo de insultos".

Respecto a su victoria frente al Barcelona, la primera que consigue Bordalás ante un grande de LaLiga, indicó que su objetivo no es ni ganar al cuadro azulgrana ni al Real Madrid ni al Atlético, sino conseguir vencer en cada partido.

"Es verdad que no le habíamos ganado. No es fácil superar a un equipo del nivel del Barcelona. Hemos hecho un gran partido. Le dije a mis jugadores que teníamos que ser osados, atrevidos y lo hemos sido. Hemos minimizado las virtudes del Barcelona. Es verdad que tuvieron un palo de Messi y una de Griezmann. En el segundo tiempo corregimos lo de finalizar las acciones y tuvimos ocasiones para ser los justos merecedores de la victoria", apuntó.

Respecto al penalti de Frenkie de Jong sobre Djené Dakonam que transformó Jaime Mata, señaló que habló con el jugador togolés y le explicó que la decisión del árbitro César Soto Grande fue correcta.

"Yo estaba muy lejos, pero vosotros lo habéis visto y podéis opinar. Los del Barcelona no han tenido dudas y si no ha habido ni protestas..."

Por último, reflexionó la evolución de LaLiga, que, a su juicio, se ha igualado en las últimas temporadas:

"Llevo varias temporadas diciendo que el fútbol estaba sufriendo una mutación. En la primera temporada en el Getafe en Primera lo comenté y ahí están los resultados. A un compañero le comentaba hace pocos minutos que era imposible hace pocas temporadas que un recién ascendido ganara tres partidos fuera de casa como ha hecho el Cádiz. Ahora los recién ascendidos compiten y no son cenicientas como antes. El fútbol se ha equilibrado mucho. A mí no me sorprende, lo venía venir desde hace muchas temporadas".