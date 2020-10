Las elecciones presidenciales kirguises se celebrarán a más tardar el 10 de enero

Moscú, 16 oct (EFE).- El presidente en funciones y primer ministro de Kirguistán, Sadir Zhapárov, anunció hoy que las elecciones presidenciales en esta república centroasiática se celebrarán a más tardar el 10 de enero del próximo año.

"Las nuevas elecciones presidenciales de Kirguistán deben tener lugar a más tardar el 10 de enero", dijo Zhapárov en una sesión extraordinaria del Parlamento kirguís, que levantó el estado de emergencia en Biskek, según informó la agencia local AKIpress.

El primer ministro asumió de manera provisional la jefatura del Estado después de que hoy el presidente del Parlamento, Kanat Isáyev, confirmara en la Cámara su negativa a ejercer esa función tras la dimisión el jueves del mandatario Soronbai Jeenbékov.

El Parlamento se limitó a tomar nota de la renuncia del presidente, ya que según la Constitución ésta no requiere la aprobación de los legisladores.

"Las facultades del presidente pasan al primer ministro Sadir Zhapárov", anunció en el hemiciclo el diputado y líder del partido Ata-Mekén (Patria), Omurbek Tekebáyev.

El legislador destacó que por primera vez en la historia de Kirguistán una persona acumula tanto poder en su manos.

"El pueblo espera que justifique las esperanzas puestas en usted. Hay que crear condiciones para llevar a cabo las reformas. Si no se hace nada en 100 días, nada se hará después", dijo Tekebáyev dirigiéndose al presidente en funciones.

Zhapárov, de 51 años, se congratuló por la resolución de la crisis que estalló en el país tras las elecciones parlamentarias del pasado día 4, cuyos resultados fueron anulados tras protestas multitudinarias de la oposición, que provocaron la dimisión de Jeenbékov.

"Si no hubiésemos tratado de estabilizar la situación el 5 y 6 de octubre no estaríamos aquí. Felizmente, no hubo ni golpe de Estado ni saqueos. No hubo revolución. El traspaso de poder se ha realizado pacíficamente, de manera legal", dijo Zhapárov a los diputados.