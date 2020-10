Frémaux: "Exhibir una película en un cine es un acto de coraje"

Lyon (Francia), 15 oct (EFE).- No se cansa de repetir que "el cine no está muerto" y que las plataformas digitales no van a sustituir a la gran pantalla. El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, afirma su optimismo por el futuro del séptimo arte pero reconoce que la situación es "frágil" por la crisis del coronavirus.