Marini necesita el revulsivo que consiguió Arenas en Francia

Madrid, 14 oct (EFE).- El italiano Luca Marini (Kalex) necesita buscar en el Gran Premio de Aragón de Moto2 el revulsivo necesario al "cero" que consiguió la semana pasada en Francia al quedarse fuera de los puntos, el que sí tuvo el español Albert Arenas (KTM), que con su tercera posición recuperó el liderato en la clasificación provisional del mundial de Moto3.

Marini continúa siendo líder en Moto2 con quince puntos de ventaja, gracias en gran medida a que su gran rival y compatriota, Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex), también falló al no pasar de la undécima posición, mientras que acertaron casi de pleno su compañero de equipo, Marco Bezzecchi (Kalex) y el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), tercero y primero, respectivamente.

Ellos serán nuevamente los protagonistas en Motorland Aragón, aunque el hecho de ser la primera de las dos carreras en territorio español, confiere un valor añadido a las opciones de los representantes españoles en esta categoría, con Jorge Martín (Kalex), que no pudo acabar la carrera francesa, como tampoco Arón Canet (Speed Up), o Jorge Navarro (Speed Up).

Sólo Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se salvó del nefasto fin de semana francés para los españoles de la categoría, con una cuarta posición que seguro querrá mejorar en el trazado de Alcañiz, en donde Héctor Garzó (Kalex) y Marcos Ramírez (Kalex), también buscarán entrar en los puntos.

Albert Arenas (KTM) supo aprovechar su oportunidad en Moto3 al conseguir una tercera posición en Francia, el mismo día que su rival más directo, el japonés Ai Ogura (Honda) pinchó de manera clamorosa, aunque al final salvó "los muebles" gracias a las múltiples caídas y retiradas que se produjeron por delante de él.

Una vez más ellos serán los protagonistas en Moto3, aunque que duda cabe que la condición de "local" debe jugar a favor del pupilo de Jorge Martínez "Aspar", pero también a un Jaume Masiá (Honda) y un Raúl Fernández (KTM), que destacan sobre manera en los entrenamientos pero que al final no terminan de consolidar el día de la carrera.

Y no serán los únicos, en Motorland Aragón tanto Jeremy Alcoba (Honda) como Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) o Carlos Tatay (KTM) tendrán una gran oportunidad de aspirar a un buen resultado, no así Alonso López (Husqvarna), a quien una sanción de vuelta larga por el incidente que protagonizó en Francia con su compañero de equipo Romano Fenati, le va a quitar casi cualquier posibilidad de pelear con el grupo de cabeza.

Juan Antonio Lladós