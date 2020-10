Las fuerzas políticas apuran las campañas a cinco días de los comicios en Bolivia

La Paz, 13 oct (EFE).- Las fuerzas políticas apuran este martes los actos de campaña con actividades masivas, a cinco días de los comicios nacionales en Bolivia.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales, acudió al departamento central de Cochabamba con un acto masivo en el estadio municipal de la ciudad de Sacaba.

En el acto del MAS participaron el candidato a la presidencia, el exministro Luis Arce, y el excanciller que postula a la vicepresidencia, David Choquehuanca.

Los adeptos a su partido en medio de música, banderas azules del partido, camisetas y globos recibieron al binomio del MAS.

"Este 18 de octubre iremos a votar por la liberación de Bolivia, iremos a ganar las elecciones", expresó Arce en su discurso.

El candidato a la Presidencia sostuvo que con "el voto útil no se come, no se da empleos, no se recupera la educación, no se recupera la salud", haciendo referencia al pedido de unificar el voto hacia el postulante de la alianza Comunidad Ciudadana, el expresidente Carlos Mesa, para llegar a una segunda vuelta.

Arce es primero en las encuestas seguido de Mesa, con posibilidad de una segunda vuelta entre ambos en medio de pedidos para que se concentre en Comunidad Ciudadana un voto contra el MAS.

De acuerdo al calendario electoral, las fuerzas políticas que concurren a estos comicios tienen hasta este miércoles para el cierre de sus campañas.

Del mismo modo, Comunidad Ciudadana concentra en este jornada su actividad en Santa Cruz, la mayor ciudad y más próspera de Bolivia, con la participación de su binomio, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza.

OTROS CANDIDATOS

El Frente Para la Victoria (FPV) del pastor presbiteriano de origen coreano Chi Yung Chung realiza una marcha con sus militantes, mientras que la alianza Creemos del exlíder cívico Luis Fernando Camacho tiene previsto realizar una olla común de alimentos para compartir con sus seguidores.

El pasado mes la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, que iba por la alianza Juntos, anunció la retirada de su candidatura para no dispersar el voto y unificarlo por el candidato que pueda hacerle frente al MAS.

De la misma manera, el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga declinó su candidatura por Libre 21 el pasado domingo luego de reconocer que no tiene la posibilidad de llegar a la Presidencia y ante la posibilidad de que el MAS gane en primera vuelta.

Esta campaña electoral estuvo marcada por las restricciones por la pandemia de la COVID-19, episodios de violencia entre militantes de distintas fuerzas políticas y eventos virtuales.

El 18 de octubre los bolivianos irán a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidente, senadores y diputados tras unas elecciones de octubre de 2019, que fueron anuladas entre denuncias de fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales, algo que siempre ha negado.

Morales renunció en noviembre y salió de Bolivia denunciando un supuesto golpe de Estado en su contra para negarle una nueva victoria electoral para un cuarto mandato seguido y obligarle a dejar el poder tras casi catorce años al frente del país.