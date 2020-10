2-0. El Santos de Almada vence al Tijuana y suma su tercer triunfo seguido

Contenido relacionado

El argentino Guede confiesa no saber por qué su equipo no gana de visitante

Torreón (México), 11 oct (EFE).- El argentino Pablo Guede, entrenador del Tijuana del fútbol mexicano, aseguró este domingo, luego de la derrota de 2-0 ante Santos, que aún no sabe la razón por la que acumulan cinco descalabros en cinco partidos fuera de casa.

"No sé si es psicológico, la verdad es que aún no doy en el clavo con qué nos sucede de visitante", dijo el técnico tras el juego de la fecha 12 que tenían pendiente en el Apertura 2020, que vivirá su jornada 14 el próximo fin de semana.

El equipo dirigido por Pablo Guede ha perdido los cinco partidos jugados como visitante en este torneo, por eso el argentino urgió a encontrar una solución si quieren colocarse entre los lugares del 12 al cinco para meterse al repechaje que los llevé a la Liguilla.

"Todo puede sonar a excusas, no podemos tener ese rendimiento de visitantes, pero ante la adversidad no nos queda mas que cambiar, porque necesitamos sacar puntos fuera de casa si queremos alcanzar a competir por entrar a la Liguilla", señaló.

Con la derrota, Tijuana se quedó en el decimotercero lugar del certamen con 14 unidades, producto de cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas.

Guede se refirió a esa falta de fuerza ofensiva de su equipo que tiene el segundo peor ataque del certamen con 10 goles convertidos; sólo ha marcado uno fuera de casa.

"Debemos atacar mejor de visitante, porque de local lo hacemos, pero fuera de casa no nos salen las cosas; nos meten gol y no tenemos capacidad de reacción porque no generamos las ocasiones que sí generamos en casa".

El timonel subrayó que además de la falta de juego ofensivo tuvieron descuidos que permitieron al rival tomar una ventaja que ya no les permitió reaccionar.

"A Santos no podíamos darle ese tipo de facilidades, nos tomaron en contragolpe y no supimos levantarnos; ahora tenemos que trabajar mucho en el tema de visitante, hay que revertir esta tendencia perdedora; rebelarnos contra los resultados que hemos tenido", concluyó.

En la fecha 14 del Apertura 2020, Tijuana visitará a Necaxa el próximo viernes.