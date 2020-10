Gilead dice que tendrá suficiente suministro global de remdesivir este mes

Nueva York, 9 oct (EFE).- La farmacéutica estadounidense Gilead aseguró este viernes que a finales de octubre tendrá suficiente suministro para todo el mundo de su medicamento remdesivir, que ha mostrado eficacia frente a la COVID-19 en un gran ensayo clínico cuyos resultados fueron publicados ayer en la revista The New England Journal of Medicine.

"Los resultados son significativos. Decididamente ayudará a los pacientes de todo el mundo que tengan la mala suerte de ser hospitalizados a mejorar, y estoy encantado de decir que tenemos un amplio suministro", dijo el consejero delegado, Daniel O'Day, en el programa "Squawk Box" del canal CNBC, donde dijo esperar tener "suficientes" provisiones "a finales de este mes".

"Estos son los resultados finales de un ensayo clínico con un criterio de referencia que se realizó en conjunto con los NIH (Institutos Nacionales de Salud de EE.UU.) y además ha sido revisado por doctores y científicos que no tuvieron que ver con el estudio para afirmar los resultados, que han sido publicados en el The New England Journal of Medicine", explicó.

El ejecutivo destacó que el fármaco ayudó a los pacientes a recuperarse antes, evitó que se pusieran más enfermos y, por otra parte, redujo la mortalidad en un 70 % en el mayor subgrupo estudiando, el de aquellas personas hospitalizadas que estaban recibiendo oxígeno.

"Es una medicina que funciona reduciendo la replicación viral en el cuerpo, algo importante al principio de la enfermedad y al principio de la hospitalización", explicó O'Day sobre el remdesivir, que también se estudia como terapia combinada con fármacos anti inflamatorios para ver si "mejora los resultados en etapas avanzadas de la enfermedad".

El antiviral remdesivir fue autorizado de emergencia el pasado mayo por el regulador de los medicamentos estadounidense (FDA) como tratamiento para los pacientes de COVID-19 más graves y en agosto se amplió esa luz verde para que pudiera utilizarse con todos los pacientes hospitalizados por la enfermedad.

Es uno de los fármacos que recibió el presidente Donald Trump tras anunciar el pasado viernes su diagnóstico positivo y ser hospitalizado durante el fin de semana.