Carreño: "Arrastro problemas, contra Djokovic tengo que estar al 100 %"

París, 5 oct (EFE).- El español Pablo Carreño, que este lunes consiguió su segunda clasificación para cuartos de final de Roland Garros, aseguró que viene arrastrando problemas estomacales y señaló que tendrá que recuperarse antes de su próximo duelo contra el serbio Novak Djokovic si quiere tener opciones.

"Tenía un poco malestar general, me molestaba el estómago. Llevo un par de días raro, hoy un poco peor, he ido al medico, me ha medido la temperatura y estaba bien", dijo el tenista gijonés, que aseguró que trató de acelerar el partido contra el alemán Daniel Altmaier, al que acabó derrotando por 6-2, 7-5 y 6-2.

El español llamó a las asistencias al término del segundo set, en el que tuvo que remontar un 5-2 en contra.

"Me han dado algo para las náuseas. En el tercer set me he encontrado mejor y he tratado de cerrar los puntos rápido, me he escapado, he jugado valiente y agresivo, no tenía otra opción", señaló.

Carreño se mostró esperanzado en poder recuperarse para el duelo contra Djokovic, reedición de los octavos de final del pasado Abierto de Australia, donde el serbio fue descalificado por una agresión a una jueza, su única derrota de la temporada.

"Contra Novak necesito estar al cien por cien, estando como hoy no tengo opción contra él. Necesito recuperarme. No voy a comerme la cabeza porque no me ayuda", dijo el asturiano, que en su primera participación en cuartos, en 2017 contra Rafa Nadal, tuvo que retirarse con problemas físicos.

El asturiano aseguró que Djkovic se está encontrando muy cómodo en esta pista, pero dijo que tiene sus opciones.

"Se siente cómodo jugando aquí, que la bola no pica tanto y la puede coger donde mejor le va. Pero a mi tampoco me vienen mal, si juego bien. Será una oportunidad de demostrarme a mi mismo el nivel que tengo, si consigo recuperarme bien y estoy al cien por ciento", señaló.

"No me veo inferior a nadie si estoy al cien por cien. Si lo estoy tengo mis oportunidades, pero Novak viene jugando bien, ha ganado en Roma, está jugando con solvencia sus partidos en Roland Garros. Al menos espero poder hacer un buen partido y disfrutar, que la última vez no pude hacerlo", afirmó.