El Supremo de EE.UU. niega el recurso por supuesto plagio de "Stairway to Heaven"

San Francisco (EEUU), 5 oct. (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció este lunes que no admite a trámite el recurso que los demandantes habían presentado después de que una corte inferior no les diese la razón en su acusación de plagio de la canción “Stairway to Heaven”, del grupo británico Led Zeppelin.