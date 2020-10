Brasil comienza a prepararse para sus partidos con Bolivia y Perú

Brasil espera adaptarse a los estadios sin público y olvidar el favoritismo

Río de Janeiro, 5 oct (EFE).- La selección brasileña tendrá que adaptarse a jugar sin el apoyo de sus hinchas en el país y olvidar su supuesto favoritismo para debutar con éxito en sus dos primeros compromisos por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, con Bolivia el viernes y cuatro días después con Perú.

Así lo afirmaron el zaguero Marquinhos (PSG/FRA) y el delantero Éverton "Cebolinha" (Benfica/POR), escogidos por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para dar la primera rueda de prensa virtual entre los jugadores que se concentraron este lunes para preparar el debut de Brasil en las eliminatorias.

"Enfrentamos circunstancias difíciles y tenemos que respetar las circunstancias. Queríamos mucho contar con el apoyo de los hinchas porque la afición brasileña siempre hace diferencia en los partidos en que jugamos en casa", afirmó Marquinhos sobre el compromiso del próximo viernes con Bolivia en Sao Paulo, el primero en que la Canarinha jugará sin público en su historia.

De acuerdo con el zaguero, la presencia de los hinchas lógicamente favorecería a Brasil pero el equipo tiene que adaptarse a las nuevas normas y a los protocolos se seguridad sanitaria hasta que la crisis generada por la pandemia del coronavirus sea superada.

"Estamos en un momento diferente a todo lo que vivimos. La selección siempre tuvo mucha atención y mucha gente siguiéndola. Es un momento único y tenemos que dar un paso atrás para ayudar a combatir ese virus", aseguró.

Marquinhos dijo igualmente que, así como el apoyo de los hinchas no es decisivo para ganar un partido, tampoco lo es el supuesto favoritismo con que Brasil arranca unas nuevas eliminatorias.

"No hay favoritismo. Todo va a depender de lo que hagamos dentro de la cancha. La selección brasileña tiene su historia y su respeto pero no estamos preocupados con el supuesto favoritismo porque sabemos que el favoritismo no gana partidos ni un Mundial. Lo importante es hacer un buen trabajo, olvidar el favoritismo y el respeto que las personas tienen por la selección brasileña porque el respeto tenemos que ganarlo con trabajo en la cancha", aseguró.

Marquinhos afirmó que Brasil tiene que aprender a adaptarse a las circunstancias y seguir con mucho cuidado y lo máximo posible los protocolos de seguridad.

Afirmó que la pandemia es algo grave y recordó que ya contrajo el virus junto con varios miembros de su familia, que tuvo que estar aislado 10 días en su casa y que, además de los síntomas comunes, perdió el olfato y el gusto por algún tiempo.

"Sabemos la importancia que los hinchas tienen siempre que jugamos en casa. El año pasado los hinchas fueron muy importantes para que conquistáramos la Copa América en casa. Pero la situación no permitirá ese apoyo este año y tenemos que adaptarnos a eso", dijo por su parte Éverton.

El delantero lamentó no poder contar con hinchas en el partido del viernes en el estadio New Química Arena de Sao Paulo debido a que, en su opinión, la afición marca diferencias para cualquier equipo.

Agregó que Brasil tiene que estar preparado para la posibilidad de que los bolivianos aprovechen la falta de público para intentar jugar más abiertos.

"Con hinchas o no tenemos que prepararnos para todo tipo de situación. Tenemos que tener paciencia y saber que en cualquier momento podemos definir el partido", dijo.

Agregó que si la selección de Bolivia tiene la ventaja de estar entrenando por más tiempo, la de Brasil tiene jugadores que vienen actuando en sus respectivos clubes, que no es el caso de los bolivianos.